Терзиев: Осигуряваме терен за нова детска градина за 100 деца в „Лозенец"

Общинският съвет прие без забележки доклада на кмета Васил Терзиев и районния кмет Константин Павлов за придобиване на имоти чрез дарение от частен инвеститор

Столичният общински съвет прие без забележки доклада на кмета Васил Терзиев и районния кмет Константин Павлов за осигуряване на терен от над 3 декара за нова детска градина със 100 места в квартал „Хладилника", район „Лозенец". Терените ще бъдат придобити чрез дарение от частен инвеститор, като предстоят административните процедури за финализиране на дарението. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Като част от проекта инвеститорът се е ангажирал да изгради и пешеходен мост над бул. „Филип Кутев", който ще осигури безопасна връзка със Зеления ринг. Проектът е пример за новия подход на Столичната община към частните инвестиции, при който развитието на нови жилищни и бизнес пространства е свързано с конкретни ползи за кварталите и техните жители.

„Твърде дълго свиквахме да свързваме новото строителство с презастрояване, липса на инфраструктура и влошаване на средата. Искам да променим това. Новото строителство трябва да означава облагородяване, а не презастрояване", заяви кметът на София Васил Терзиев.

По думите му София продължава да плаща цената на лоши градоустройствени решения, вземани с години назад. Наследени са десетки казуси, при които строителството е изпреварило развитието на инфраструктурата, а цели квартали са останали без достатъчно детски градини, улици, тротоари и зелени пространства.

Затова администрацията на Терзиев работи за промяна в отношенията с частните инвеститори, основана на ясни правила, прозрачност и конкретни обществени резултати.

„Когато някой печели от развитието на София, София също трябва да печели от неговата инвестиция. Общественият интерес се защитава с ясни правила, прозрачност и резултати, а не с противопоставяне между хората и бизнеса", подчерта Терзиев.

Над 3 декара за нова детска градина

Дарението от „Тависток Груп България" ЕООД ще позволи на Столичната община да обособи два терена с обща площ 3050 кв. м в местността „Хладилника – Витоша", предназначени за изграждане на нова детска градина.

Единият е с площ 1111 кв. м, като Столичната община вече притежава мажоритарен дял от собствеността му. Дарението ще позволи консолидиране на собствеността. Вторият терен е с площ 1939 кв. м и също е предвиден за изграждане на детска градина.

Дарението включва и части от имоти с обща площ 285 кв. м, предназначени за улична регулация.

Новата детска градина е планирана с капацитет за 100 деца и ще допринесе за преодоляване на недостига в район „Лозенец", който към момента е близо 700 места за градинските групи.

След решението на Столичния общински съвет предстоят административните процедури за финализиране на дарението, както и процедурите по одобряване на инвестиционния проект на частния инвеститор.

Пешеходен мост и връзка със Зеления ринг

Като част от развитието на проекта инвеститорът се е съгласил да изгради пешеходен мост над бул. „Филип Кутев", който ще осигури връзка със Зеления ринг – стратегически проект на Столичната община за свързана зелена и пешеходно-велосипедна инфраструктура.

„Искам София да привлича инвеститори, които мислят за живота между сградите и за ползите, които оставят на целия град. Добрата инвестиция оставя стойност и отвъд границите на собствения имот", посочи кметът.

Терзиев благодари на район „Лозенец" и кмета Константин Павлов за съвместната работа по проекта.

Концепцията на инвеститора: зелен, отворен и свързан с града квартал

Амбицията на инвеститора за проекта на бул. „Филип Кутев" е да създаде нов модел на градска среда, в който хората, природата и тяхното благополучие са в центъра на всяко решение. Не просто нови сгради, а зелен, отворен и свързан с града квартал, който допринася за качеството на живот на цялата местна общност.

Зеленината е отправна точка за цялостното планиране на проекта — със свързана система от зелени пространства, парк край реката, озеленени алеи, сенчести улици и достъпни за всички места за отдих, спорт, култура и общуване. Целта е природата да бъде част от ежедневието, да се съхранява и развива биоразнообразието, да се подобрява градският микроклимат и зелената среда да носи ползи далеч отвъд границите на самата инвестиция.

Проектът е замислен с нов подход към градския живот, при който всяко пространство, всяка връзка и всеки елемент от средата са насочени към по-добро здраве, активен начин на живот и дългосрочно благополучие. Пешеходното и велосипедното придвижване са водещ принцип в планирането на квартала, с амбицията да се създаде безопасна, удобна и свързана градска среда, в която ходенето пеша и карането на велосипед се превръщат в естествена част от ежедневието. Близостта между жилища, работни места, услуги и обществени пространства има за цел да улесни ежедневието и да върне на хората най-ценния им ресурс — времето за семейството, близките и важните неща в живота.

Част от амбицията за проекта е и сертифицирането на цялостната градска среда по международния стандарт BREEAM Communities, за което инвеститорът вече работи — с фокус върху устойчивото развитие, биоразнообразието, отговорното използване на ресурсите, устойчивата мобилност и качеството на обществените пространства.

В основата на проекта стои убеждението, че истинската стойност на един квартал не се измерва само със сградите, а с живота между тях — с възможностите за срещи, общуване, споделени преживявания, доверие и чувство за принадлежност. Амбицията на инвеститора не приключва с изграждането и продажбата на сградите, а включва дългосрочен ангажимент към развитието на мястото, грижата за средата и общността. Повече природа. Повече време. Повече живот.