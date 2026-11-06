Вижте седмичния отчет на община Русе

СЕДМИЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

2 – 6 ноември 2026 г.

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

- стартираха дейности по полагане на нова бетонова настилка на тротоарните площи около бл. „Верила" в кв. „Родина" 1;

- продължават работите по обновяване на пешеходни алеи на пл. „Васил Левски" - пред сградата на ПГ по речно корабостроене и корабоплаване, започна полагането на настилка от тротоарни плочи;

- извършен бе ремонт на разрушени оттоци и бяха подменени решетъчни капаци на шахти по ул. „Ниш";

- извършени бяха локални ремонти на разрушения по пътните настилки на места по бул. „Генерал Скобелев", бул. „Придунавски", бул. „Тутракан", ул. „Никола Петков", ул. „Тулча" и ул. „Цар Асен";

- отстранени бяха опасни пропадания по ул. „Братя Обретенови", ул. „Захари Стоянов", ул. „Ибър", ул. „Мария Луиза" и ул. „Пирот";

- извършени бяха ремонт, подмяна на неработещи осветители с нови и възстановяване на неработещо улично осветление на участъци по бул. „България", бул. „Васил Левски", бул. „Придунавски", бул. „Съединение" /вкл. възстановяване на захранваща мрежа/, бул. „Христо Ботев", ул. „Босилеград", ул. „Битоля", ул. „Вардар" /вкл. подмяна на захранваща мрежа/, ул. „Видин", ул. „Йосиф Дайнелов", ул. „Майор Ат. Узунов", ул. „Никола Вапцаров" /до бл. „11"/, ул. „Ниш", ул. „Рига", ул. „Родина", ул. „Розова долина", ул. „Обзор", ул. „Околчица" /до бл. 85/, ул. „Солун", ул. „Стряма", ул. „Тракия", ул. „Филип Станиславов", ул. „Цар Самуил" /вкл. подмяна на захранваща мрежа/, ул. „Яна войвода", както и по уличните мрежи на кв. „Долапите", Мартен и Басарбово;

- извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места на пл. „Свобода" и в околоблоковите пространства на бл. „Мелник" и бл. „110", бл. „111", бл. „112" и бл. „113" в кв. „Чародейка – Г – Юг";

- монтирани бяха 6 нови и бяха възстановени 5 увредени знака за вертикална пътна сигнализация за организация на движението и паркирането на различни места в града;

- изработени бяха 40 нови светлоотразителни пътни знаци и указателни табели;

- извършени бяха текуща поддръжка, ремонт и възстановяване на редовната работа на светофарните уредби на кръстовищата на бул. „Христо Ботев" с бул. „Васил Левски" и ул. „Никола Й. Вапцаров", бул. „Цар Освободител" с бул. „Съединение" и бул. „Христо Ботев", бул. „Генерал Скобелев" с ул. „Борисова";

- монтирани бяха нови предпазни тръбно – решетъчни ограждения по бул. „Тутракан" 20 и антипаркинг метални елементи по ул. „Батак";

- извършена бе поддръжка на инсталацията за високотемпературно изгаряне на сметищен газ на старото депо за битови отпадъци на територията на Русе;

- положена бе хоризонтална пътна маркировка за обозначаване на места с различен режим на паркиране по ул. „Чипровци";

- подменени бяха увредени стъклени елементи с плътни поликарбонатни плоскости на заслон на спирка на обществения транспорт на ул. „Тодор Икономов";

- продължава работата на мобилните центрове за приемане на отпадъци на територията на Русе:

- ул. „Щип" /понеделник/;

- ул. „Родопи", между бл. „Бабуна планина" и бл. „Руй планина" /вторник/;

- ул. „Димчо Дебелянов" 2А /сряда/;

- ул. „Муткурова" 86, зад бл. „Цюр" 3 /четвъртък/;

- бул. „Христо Ботев", до бл. „13" /петък/;

- в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 3 кучета, осиновени бяха 5 кучета, извършена бе кастрация на 13 кучета и ваксинация на 20 кучета. Направени бяха тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 2 кучета. Върнати по места бяха 5 обработени безстопанствени кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

- извършена бе подготовка за провеждане на „София филм фест на път: Русе", популяризиране на събитията и програмата за 2026 г. В периода 6 - 8 ноември ще се осъществят 7 прожекции с вход свободен в зала „Русе" на НУИ „Проф. Веселин Стоянов";

- извършена бе подготовка на проектно предложение за Национален културен календар 2027 към Министерството на културата;

- продължава приемът на отчети на проектите, реализирани по Програма „Култура" 2026;

- продължава организацията на събитията от Есенния салон на изкуствата и културата;

- изготвена бе план-сметка за Новогодишния концерт на Община Русе;

- проведена бе среща с представители на фолклорните състави и любителските формации, във връзка с провеждането на традиционното Коледно надиграване;

- проведена бе работна среща с екипа на проекта, финансиран от Министерството на културата по Националния културен календар за 2026 г., подготвени бяха договори за реализацията на дейностите;

- на 4 ноември бяха обявени свободните места за прием в детските градини;

- започна приемът на предложения за номинации за наградата „Студент на годината" за 2026 г.;

- извършена бе подготовка за провеждането на комисия за изготвяне на проект на Общинската програма за закрила на деца с изявени дарби за 2026 г.;

- приети бяха касови отчети и относими справки от образователните институции;

- извършена бе проверка на въведените данни от образователните институции по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа" – четвърти транш, касаеща получаването на обезщетения от лица, придобили право на пенсия и за неизползван отпуск;

- проведена бе работна среща с директора на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, във връзка с осигуряването на ресурсно подпомагане в образователните институции.

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

- консултирани бяха 3 лица относно възможностите за предоставяне на финансова подкрепа по Правилника за подпомагане на социално слаби граждани;

- осъществени бяха 8 проверки на потребители по процедура „Иновативни здравно-социални услуги", обработени бяха 4 заявления на кандидат-потребители;

- на 3 ноември експерти на Община Русе взеха участие в среща в Русенския университет „Ангел Кънчев" в рамките на националната инициатива „150 години детски организации в България – история, уроци и бъдеще". Повод за събитието беше представянето на книгата „Енциклопедия на детските организации в България";

- взето бе участие в Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие;

- на 2 ноември бе проведен конкурс за възлагане предоставянето на социалната

услуга „Дневен център за деца и младежи с увреждания" – седмична грижа;

- Дирекция „Бюро по труда" одобри заявка по процедура „Старт на кариерата" за едно работно място;

- консултирани бяха 12 човека за социалната услуга „Асистентска подкрепа";

- извършени бяха 15 домашни посещения, с цел насочване за ползване на услуга, и бяха проведени 12 телефонни разговора със социални асистенти за месечното разписване на графици и отчети;

- подадени бяха 7 нови заявления за кандидатстване за социалната услуга „Асистентска подкрепа";

- обработени бяха 143 графика и 270 отчета на социалните асистенти;

- обработени бяха 99 трудови договора и 99 тристранни споразумения с лични асистенти и ползватели на механизъм „Лична помощ"

- обработени бяха графиците и отчетите на 1689 лични асистенти. Посетени бяха всички села в община Русе, където се осъществява мобилно месечно отчитане за удобство на потребители и ползватели на услугите в домашна среда;

- консултирани бяха 23 лица по въпроси, касаещи издаване на удостоверения, служебни бележки и други счетоводни документи;

- по програма „Да опазим очите на децата" бяха проведени прегледи на деца от ДГ "Снежанка" и ДГ "Русалка" 1;

- отпуснати бяха финансови средства за еднократно подпомагане на 31 лица при раждане/осиновяване на дете, отговарящи на условията на правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе. Консултирани бяха 6 семейства и бяха приети 2 заявления от родители на новородени деца;

- във връзка с изпълнението на програмата „От връстници за връстници", бе проведена една среща с учениците от IX клас на НУИ „Проф. Веселин Стоянов";

- във връзка с Националната програма „Кодово име живот" 5. – 7. клас бяха проведени 3 срещи с ученици на НУИ „Проф. Веселин Стоянов" и ОУ „Тома Кърджиев". Проведена бе учебната практика на студенти от III курс на специалност „Социални дейности" от РУ „Ангел Кънчев";

- здравните медиатори участваха в представяне на постиженията на Националната мрежа на здравните медиатори в Народното събрание и участие в 18. Националната среща на Националната мрежа на здравните медиатори в гр. София в периода 4 – 7 ноември;

- екипът за ранно детско развитие посети по график Детски ясли 4, 5, 8 и 16. В Детска ясла 4 бяха проследени двигателното и говорното развитие на децата, как си взаимодействат и как използват речта в естествени комуникативни ситуации, като бе осъществено и насочване активността и общуването в желаната посока. В Детски ясли 4, 5 и 8 бяха проведени занимания за стимулиране на сензорната система. В Детска ясла 16 бе предоставена обратна връзка на екипа относно адаптацията на две деца и особености в поведението им. В Детска ясла 15 бе проведена есенна творческа работилница с родители и деца съвместно с екипа на яслата;

- изготвени бяха 22 карти за хора с трайни увреждания;

- издадени бяха 10 разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници за 2027 г.

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

- открита бе строителната площадка за реконструкцията на правоъгълния фонтан в Централната градска градина, разположен пред сградата на Община Русе;

- продължава енергийното обновяване на бл. "Космос", бл. „Марек" и бл. "Изгрев";

- продължава изграждането на дневен център за стари хора в кв. „Родина";

- продължава изграждането на два нови корпуса в Дома за пълнолетни лица с деменция „Приста";

- продължава текущият ремонт на подземната част на пешеходен подлез по бул. „Хр. Ботев" до „Печатни платки";

- продължава текущият ремонт на сградата на Пенсионерския клуб в Просена. Извършени бяха довършителни работи по покрива на сградата, започнаха и вътрешни ремонтни дейности;

- възложено бе изпълнението на дейности по реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на Просена;

- извършени бяха 9 огледа на територията на Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

- информационен център „Европа Директно" организира и проведе трансгранична среща за културен обмен в Рошиори де Веде, Румъния, с участието на 18 представители на читалищната мрежа в област Русе и РБ „Любен Каравелов". Домакини на срещата бяха Община Рошиори де Веде и Информационен център „Европа Директно – Телеорман". Проведени бяха срещи и обмен на добри практики, представени бяха дейностите на участващите организации и бяха обсъдени възможности за бъдещи съвместни инициативи за развитие на трансграничното сътрудничество и популяризиране на общото културно и европейско наследство;

- взето бе участие в публичната лекция на тема „Здравната култура през погледа на хилядолетната китайска традиция", проведена в Русенския университет „Ангел Кънчев". Събитието бе част от националната инициатива на Българската болнична асоциация и се осъществи със специалното партньорство на Русенския университет „Ангел Кънчев" и с подкрепата на Община Русе. Медицински специалисти от Пекинската болница по традиционна китайска медицина в Китай представиха основните принципи на традиционната китайска медицина и проведоха практически демонстрации на различни лечебни техники;

- Областният информационен център проведе информационна среща, посветена на напредъка в изпълнението на програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) през програмния период 2021–2027 г. Събитието бе открито от заместник-кмета и ръководител на проекта Златомира Стефанова. В приветствието си тя подчерта значението на европейското финансиране за развитието на региона, както и важната роля на медиите за популяризиране на постигнатите резултати и ползите от реализираните проекти;

- категоризирани бяха 10 обекта;

- проведен бе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот в Източна промишлена зона, както и дворно място в кв. ,,Средна кула", в резултат на което бяха издадени две заповеди за спечелили участници.

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

- проведени бяха турнири по футбол от Общинските ученически игри за 11.-12. клас, сезон 2026-2027;

- започва събирането на номинации за церемонията „Спортист на годината – 2026", както и дейностите по организацията на церемонията;

- извършени бяха дейности по допълнително финансиране на ФК „Дунав", прието с решение на Общински съвет - Русе;

- взето бе участие в работна среща, във връзка с работата и дейността на международните младежки центрове в България, както и общинските консултативни съвети по въпросите за младежта, организирана от Министерство на младежта и спорта;

- проведени бяха срещи с представители на спортни клубове и бяха извършени текущи проверки на спортните обекти;

- извършена бе подготовка на зала „Дунав" за провеждане на волейболни срещи мъже и жени и на зала „Дунав" за провеждане на баскетболни срещи момчета;

- извършени бяха дейности по боядисване и освежаване на вътрешните помещения на административната сграда в Общинската тенис база в Парка на младежта, извършено бе зазимяване на базата за зимния период;

- извършена бе подготовка на Градския стадион за провеждане на официална футболна среща;

- подготвени бяха две предложения за провеждане на конкурси;

- на 2 ноември в Международния младежки център бе проведена филмова вечер. В рамките на инициативата бе прожектиран филмът „Какво знае Мариеле", който предостави възможност на участниците да се запознаят с различно кинематографично произведение и да споделят впечатленията си от него. Събитието е част от културната програма на центъра, насочена към осигуряване на достъп до разнообразни културни дейности и създаване на възможности за общуване и социално взаимодействие между младите хора;

- членове на Младежкия парламент участваха в Есенната младежка академия, която се проведе в Кранево. Събитието бе организирано от Международния младежки център по Програмата за младежта на Община Русе. Тазгодишното издание бе посветено на темата „Активно гражданско участие". Сред акцентите в програмата бяха симулация на процес по вземане на решения и тематичен куиз, които провокираха участниците да мислят критично, да работят в екип и да изразяват аргументирано позициите си. Обучителните сесии бяха водени от ръководството на Младежкия парламент с подкрепата на младежките работници от Международния младежки център. Участниците се включиха в разнообразни дейности, реализирани чрез методите на неформалното образование и насочени към насърчаване на младежкото овластяване, лидерството и активното участие на младите хора в обществения живот. Младежите имаха възможност да оценят собственото си място в осемстепенния модел на младежкото участие, разработен от Роджър Харт, да дискутират различни форми на гражданска активност и да развият умения за вземане на решения;

- на 5 ноември се състоя Младежки общински съвет – практическа обучителна среща, на която се обсъждат местни проблеми, разработване на предложения и представянето им пред Общинския съвет.