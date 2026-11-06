Ученици с изявени дарби от Монтана получиха стипендии от общината

Кметът на Монтана Златко Живков връчи стипендии на ученици с изявени дарби. Финансовата подкрепа се отпуска по силата на Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии на Община Монтана. Отличията се присъждат на ученици с доказани постижения в сферата на науката, изкуството и спорта за 2026 година по повод Деня на народните будители.

Годишни стипендии в област „Наука и технологии" спечелиха Матей Минев и Симона Петрова. Матей е в 12. клас на ПМПГ „Св. Климент Охридски". Той е носител на награди от национални състезания, които го нареждат сред най-изявените млади таланти на България в областта на информатиката и компютърните науки. През лятото Матей постигана изключителен международен успех като се класира в топ 10 на RSI 2026 в САЩ. Това е една от най-елитните международни летни школи за ученици, провеждаща се в Масачузетския технологичен институт (MIT) в Бостън. За нея се избират само около 100 от най-обещаващите учени-гимназисти в света. Седмокласничката от 3. ОУ „Д-р Петър Берон" Симона Петрова печели стипендия за награди в национални състезания. В област „Изкуство" годишната стипендия се присъжда на Мадлен Калафатова и Рая Белчева, които са спечелили призови места на национални и международни конкурси по музика и изобразително изкуство. В област „Спорт" с най-много точки за годишна стипендия се класираха Даниел Цветков и Вяра Георгиева – шампиони по различни дисциплини от републикански и международни турнири по китайски бойни изкуства. Годишната стипендия е в размер на 766,94 евро.

Еднократни стипендии в област „Наука и технологии" печелят Виктория Крумова, Иван Крумов и Миролюба Ангелова, класирали се на челни места в областни кръгове на олимпиади по точни и хуманитарни науки. В област „Изкуство" са отличени Ивайла Димитрова за постиженията си в изобразителното изкуство, както и музикалните дарования Яница Николаева и Силвия Борисова – лауреати на национални и международни конкурси. В област „Спорт" с еднократни стипендии са състезателите по ушу Самуил Благоев и Варвара Граховска, както и по киокушин карате Мариян Кацаров. Те ще получат по 255,65 евро.

Предоставянето на стипендиите на 15-те ученици е в унисон с политиката на община Монтана за финансово подпомагане и стимулиране на ученици с високи резултати в учебната, творческата и спортната дейност.