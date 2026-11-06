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Жителите на Забърдо получиха 5 тона безплатно зеле, очакват и олио

Валентин Хаджиев

Валентин Хаджиев

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Средно по около 50 кг. зеле получи всяко домакинство в родопското село Забърдо.
Средно по около 50 кг. зеле получи всяко домакинство в родопското село Забърдо.

5 тона зеле си поделиха жителите на чепеларското село Забърдо. Дарението е осигурено от производителя Делчо Митев.

„Зелето е дарение от производителя Делчо Митев от Първомай, с когото имам приятелски отношения. То ще бъде разпределено поравно между жителите на Забърдо. На всяко домакинство се падат около 50 кг. Хората могат да си купят зеле, но по-важен е жестът. Дарения трябва да се правят не само преди избори", шегува се дългогодишният кмет на селото.

Черпоков е осигурил и дарител на слънчоглед. Предстои той да бъде предоставен за преработка в завод, а жителите на Забърдо да получат безплатно олио.

„В контакт съм и с производители на ориз, за да раздадем пакети на хората в селото", допълва кметът.

През изминалите години Черпоков е осигурявал на своите съселяни дарения от червени чушки, патладжани и зеле.

Средно по около 50 кг. зеле получи всяко домакинство в родопското село Забърдо.

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