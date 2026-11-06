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Радев: Модернизацията на армията е водещ приоритет на правителството

Емили Стоичкова

Редактор: Емили Стоичкова

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снимка: МС
снимка: МС

Модернизацията на Въоръжените сили и развитието на отбранителните способности са сред водещите приоритети на правителството. Това заяви премиерът Румен Радев по време на срещна с представители на група 27-1 на Националния университет по отбрана на САЩ в рамките на програмата „Capstone".

снимка: МС
снимка: МС

"Целта е да бъдат гарантирани националната сигурност и изпълнението на съюзническите ангажименти на България", каза още той.

 По време на разговора той подчерта стратегическото значение на отношенията между България и САЩ и заяви увереност, че двете страни ще продължат да задълбочават партньорството си в областта на отбраната и сигурността, информираха от Министерски съвет. 

снимка: МС
снимка: МС

„САЩ са наш стратегически съюзник. Продължаваме да развиваме стратегическото си партньорство в областта на отбраната, включително чрез изграждането и развитието на критично необходими способности. Сериозните предизвикателства пред света изискват от нас своевременно планиране, добра координация и готовност за своевременна реакция", посочи министър-председателят.

снимка: МС
снимка: МС
снимка: МС

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