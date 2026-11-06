Пеканов: ЕК критикува всички държави в ЕС с процедура по свръхдефицит, не е толкова страшно

ЕК критикува всички 9 държави в ЕС с процедура по свръхдефицит и това не е толкова страшно. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов пред БНТ. България е сред деветте държави в Европейския съюз, срещу които има открита процедура за прекомерен бюджетен дефицит. Тя се задейства, когато дефицитът на дадена страна надхвърли допустимия праг от 3% от брутния вътрешен продукт. В рамките на процедурата държавите трябва да предприемат мерки за овладяване на публичните си финанси и постепенно намаляване на дефицита. Европейската комисия следи изпълнението на препоръките и може да предложи допълнителни мерки при неспазването им.

"Но не е правилно да ни притиска с еднакъв натиск, ние не сме най-задлъжнелите сред деветте", добави още Пеканов.

"Загрижен съм от онова, което чувам в последните дни - дебат на озлобление от страна на опозицията", каза още той.

"Днешната презентация на премиера, поднесена компетентно и прозрачно, трябва да бъде поздравена", добави той във връзка с днешното представяне на проекта за държавен бюджет от премиера Румен Радев и финансовия министър и вицепремиер Гълъб Донев в УНСС.

"Фокусът на днешната презентация всъщност беше и върху многото обещания за финансова политики, които не са предприемани", каза Пеканов.

"България изпитва значителни фискални трудности, разходите са вървели пред приходите. В тази ситуация намаляваме дефицита всяка една година, вземаният дълг всяка година е по-малък и така намаляваме задлъжняването на страната. Имаме и доста сериозна социална програма - подкрепяме семейства с деца , вдигаме такива помощи с много високи проценти. Вдигаме парите за пенсии и лекари", изброи вицепремиерът Пеканов.

На въпрос дали не опитват да догонят инфлацията, Пеканов отговори, че в държавната администрация не догонват пълната инфлация. "Защото тъкмо държавните разходи в последните години са увеличени. Замразени заплати за държавни служители са сред мерките ни", каза Пеканов. Пенсиите се вдигат със 7,8% по швейцарското правило.

"Натискът от влизането в еврото би трябвало да е отшумя, така че растеж на цените би трябвало да се отдава на цените в енергетиката. Трябват нови мерки с по-висок интензитет и по-бързи", отбеляза вицепремиерът. Според него налагането на данък свръхпечалба няма да помогне особено на икономиката ни. Но ако фирмите повишат таксите, ще платят още по-висок данък догодина.

"Има пари за повишаване на прага по ДДС", каза още Пеканов.

"За недоволните да отбележа: няма как да няма индексация в цените за здраве, а това покачва и осигуровките. Гарантирали сме 30 млн. повече за младите лекари в държавния бюджет, надявам се да стигнат", добави Пеканов.