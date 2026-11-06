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Полиция и близки издирват 67-годишен мъж от Русе. Дилян Христов Хубанов е в неизвестност от 21:20 часа вчера. Това съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

Мъжът е висок около 173 см, със слабо телосложение, плешив, с бяла коса и бяла брада тип „катинар". Бил е облечен с тъмносиньо дълго яке и сини дънки. Носи диоптрични очила. Последно е забелязан в района на ул. „Николай Здравков", като се е придвижвал в посока ул. „Борисова" в Русе.

От полицията призовават гражданите, които имат информация за местонахождението на мъжа или са го забелязали, незабавно да подадат сигнал на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР.