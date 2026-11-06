Отиде си вечният дисидент д-р Константин Тренчев (Обзор)

Основателят на “Подкрепа” почина на 71 г., поклонението е на 9 ноември в столичния храм “Света Неделя”

След кратко боледуване на 71 г. е починал д-р Константин Тренчев - основател и почетен президент на Конфедерацията на труда “Подкрепа”.

“Името на д-р Тренчев е символ на смелостта да отстояваш принципите си, на силата да защитаваш хората на труда и на убеждението, че свободата и достойнството никога не трябва да бъдат предмет на компромис”, написаха от синдиката.

“Създаването на “Подкрепа” не е просто учредяване на нова организация. То е акт на гражданска смелост и защита на достойнството на българските работници. Заради тази дейност д-р Тренчев е подложен на репресии, арестуван е и прекарва няколко месеца като политически затворник. След падането на комунистическия режим става един от учредителите на СДС и участва в процесите на демократичния преход в страната, включително в Националната кръгла маса между управляващите и опозицията”, припомнят те.

“Има личности, чието име остава неразривно свързано с определена историческа епоха. За българското независимо синдикално движение и демократичните промени след 1989 г. това име е д-р Константин Тренчев. За членовете, лидерите и съмишлениците на КТ “Подкрепа” той е много повече от основател. Името му е символ на смелостта да отстояваш принципите си, на силата да защитаваш хората на труда и на убеждението, че свободата и достойнството никога не трябва да бъдат предмет на компромис” - с тези думи се прощава с него настоящият лидер на “Подкрепа” Димитър Манолов. На митинг пред катедралата "Св. Александър Невски"

Роден е през 1955 г. в Стара Загора, но и двамата му родители са от Банско. Завършил е медицина в София и преподава във ВМИ - Стара Загора.

Преди 1989 г. заедно с още няколко дисиденти развива дейност в Независимото дружество за защита правата на човека. Той е сред основателите на СДС, а през първата година - и член на Националния координационен съвет.

Д-р Тренчев посвещава над четвърт век на изграждането на “Подкрепа”. Под негово ръководство организацията се утвърждава като една от двете национално представителни синдикални конфедерации у нас, със силни отраслови и регионални структури и активна роля в социалния диалог. Той участва в изработването на ключови политики, в националния социален диалог и в решаването на социални и трудови конфликти, организира протести, национални стачки и обществени кампании. Голям е и приносът му за международното утвърждаване на българския синдикализъм. “Подкрепа” става първата българска синдикална организация, приета в международното и европейското профсъюзно семейство. Той е първият българин, избран за вицепрезидент на Европейската конфедерация на профсъюзите, както и за вицепрезидент на Международната конфедерация на свободните профсъюзи.

През 2005 г. е награден с орден “Стара планина - първа степен” за заслугите му в обществения живот.

След 26 години начело на “Подкрепя” той предава през 2015 г. ръководството на следващото поколение и е избран за почетен президент.

Поклонението ще се състои на 9 ноември от 12 ч в храм “Св. Неделя” в София.

