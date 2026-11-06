Руски боен дрон камикадзе изплува до Шабла, Урсула фон дер Лайен идва заради атаките (Обзор)

След 7-те потопени кораба край България и Румъния шефката на ЕК ще обсъжда с премиера Радев мерките в Черно море

Руски боен дрон камикадзе изплува край Шабла и бе унищожен от военните в петък. А след поредицата атаки срещу търговски кораби в Черно море Урсула фон дер Лайен пристига в Румъния и България.

Председателката на Европейската комисия ще обсъжда сигурността в Черно море с премиера Румен Радев във

вторник във Варна

Там тя ще посети военноморското училище. Предния ден е визитата ѝ в Румъния. А в сряда ще участва в конференция за изменението на климата, организирана от ООН в Турция. Урсула фон дер Лайен СНИМКА: Ройтерс

Черноморският път вече бе обявен за най-опасния за корабоплаване в момента, това поставя под риск продоволствената сигурност, тъй като е маршрутът за износ на зърно. Само в последния месец 7 кораба бяха потопени в близост до България и Румъния, загинали и в неизвестност са 34 моряци.

От атакуваните съдове 5 се намираха в икономическата и прилежащата зона на България. Намерените останки от дронове бяха пратени за експертиза на партньорите, която да потвърди (или отхвърли) предположенията, че са руски.

Изплувалият сега дрон, открит на около 800 м от фара на Шабла, категорично е руски - “Гербер - 2”. Първоначалната информация бе за ирански “Шахед”, след като кметът на Шабла разказа, че такъв надпис се четял. Този тип бойни дронове от Иран бяха първите подобни машини, които Русия използва във войната с Украйна. Всъщност “Гербер - 2” е абсолютно същата като “Шахед”, но произведена в Русия.

Размерите на дрона са 3 на 4 метра

Районът бе отцепен от полиция, преди екипът от ВМС да го унищожи. Не се наложило да се включват сапьори, след като било установено, че не е носил взрив.

В последните дни изплуват и контейнери от потъналия миналата седмица Contship Jet. Опасенията бяха за замърсяване на водите от горива и други товари на поразения контейнеровоз. Проби на екоинспекцията не показват замърсяване. Досега по южните ни плажове изплуваха празна цистерна и контейнер с коледна украса, останки от друг бяха премахнати от плажа в Приморско в петък.