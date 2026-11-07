Шеги и закачки с шльокавицата. Питат “как Джон ще се оправи с Izlizane kum samolet”

А защо не се намерят пари за ремонт на покрива на Националната библиотека, питат в мрежата

Социалните мрежи изригнаха с колажи и иронични коментари по повод приетия на първо четене в парламента законопроект за българския език, който "Възраждане" внася без успех в шест поредни парламента. В него се изисква (с определени изключения) надписите, съобщенията и обозначенията върху обществени сгради, превозни средства и униформи на длъжностни лица да бъдат само на български език.

И започват шегите с изписване на латиница чрез транслитерация - така наречената шльокавица.

Представете си как Джон от Тексас каца в София и се опитва да се ориентира на летището (letishte-то). Вече си представям как хиляди объркани туристи се лутат и питат персонала къде е техният gate, а ние гордо ги пращаме към IZLIZANE KUM SAMOLET, пише Зорница Лазарова. А защо трябва да ме интересува Джон какво не разбира, контрира Стефан Петров.

Radin Gospodinov пък реагира така: Гласувам за официална shliokavica klaviatura и чакам забрана на арабските цифри!

Онзи ден се върнах от екскурзия в Турция, споделя Ludmila Teneva. Ами там всички табели на улиците са на турски! Споменава обаче, че в музеите и в много търговски обекти има надписи на английски, на някои места и на руски, а в Одрин и на български.

Според Tsvetelina Trendafilova такъв закон няма приет никъде в Европа.

Защо вместо да узаконяват шльокавицата, авторите на законопроекта не се занимаят със събирането на средства за ремонт на покрива на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий", пита Iliya Milev.