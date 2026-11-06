Николай Денков: Бюджетът за 2027 г. може да вкара България в рецесия

Бюджетът за 2027 г. може да доведе България до рецесия заради намалената покупателна способност на гражданите и свитите инвестиции. Това предупреди съпредседателят на „Продължаваме промяната" Николай Денков пред БНТ. Той разкритикува заложените финансови параметри и призова управляващите да обяснят как възнамеряват да предотвратят икономически спад.

Денков отхвърли твърденията, че предишните управления са оставили държавата в тежко финансово положение. Той посочи, че през 2024 г. държавният дълг е бил 24% от брутния вътрешен продукт, докато за следващата година се очаква да надхвърли 30%.

„В момента те са над 30% за следващата година и това си е тяхно постижение от тази и от следващата година, което предлагат. Второто, което се вижда, е, че заемите, които ще вземат, са в пъти, два пъти и половина пъти по-високи от тези, които ние вземахме през тези последни три години, в които управлявахме", каза той.

Като пример за начина, по който правителството представя бюджетните разчети, той даде средствата за наука. По думите му премиерът е отчел увеличение на финансирането от 35 млн. евро на 62,5 млн. евро, но е пропуснал да уточни, че през тази година то е било намалено от 55 млн. евро на 35 млн. евро.

„Например премиерът се похвали изрично с това, че повишават парите за наука около два пъти. От 35 милиона евро на 62,5 милиона евро. Само че изпусна, че ги увеличава, след като ги намалиха тази година от 55 на 35 милиона евро. За да не правим сложни сметките, веднага ще кажа, че това, което сегашното правителство дава за 26-27 година за наука, това перо е по-малко, отколкото беше дадено 24-25 година", заяви Денков.

Според Денков бюджетът е трябвало да бъде представен едва след публикуването на пълните финансови разчети и тригодишната бюджетна прогноза. Той определи предварителното публично представяне като зрелище, зад което остават скрити съществените числа.

„Разбирате, че така не се представя бюджет. Бюджетът се представя, когато са публикувани. Ето го бюджета, ето го тригодишната прогноза. Всички предварително поглеждат за какво става дума и едва тогава се прави публичното шоу. Защото това, което видяхме днес, е малко като в римската максима „Хляб и зрелище". Зрелището беше впечатляващо, но хлябът всъщност е тук в числата", заяви той.

Основните му критики са насочени към нарастването на държавния дълг, намаляването на капиталовата програма и очакваното влошаване на покупателната способност. Денков обърна внимание, че предвиденото увеличение на възнагражденията няма да компенсира поскъпването, а ръстът на пенсиите ще изостане от повишаването на линията на бедност.

„Увеличението на заплатите е по-ниско от инфлацията. Увеличението на пенсиите е по-ниско от увеличението на линията на бедност. С други думи, броят на пенсионерите, които ще отидат под линията на бедност, вероятно ще се удвои от това, което ни е представено като бюджет", каза Денков.

По думите му съчетаването на по-слабо потребление и по-малко инвестиции създава предпоставки за икономическа рецесия.

„Когато имате намалена покупателна способност и намалите съществено инвестициите, това, което ни се обяснява в този бюджет, всъщност икономическата логика показва, че държавата ще изпадне в рецесия. Така че следващите дни ние трябва да разберем как държавата си представя да избегне изпадането в рецесия в рамките на половин година, ако почне да изпълнява този бюджет по този начин", заяви той.

Като възможна алтернатива Денков посочи антикризисните мерки, прилагани през 2021 и 2022 г. Той оспори и обяснението на управляващите, че повишаването на заплатите е основният двигател на инфлацията. Според него трябва да се отчитат и поскъпването на електроенергията, газа и транспорта.

„Това, което през цялото време обясняват управляващите, че инфлацията идва от това, че се вдигат заплатите. И пропускат, че инфлацията се вдига, защото имате повишение на цената на тока, повишение на цената на газа, повишение на транспорта...", изтъкна той.

Той обясни, че чрез Фонд „Сигурност на електроенергийната система" и механизмите за компенсации държавата разполага с инструменти да ограничи прехвърлянето на по-високите енергийни разходи върху цените на крайните продукти.

В предаването Денков коментира и констатациите на Сметната палата за управлението на публичните финанси през последните години. Според него трябва да се прави разграничение между отделните кабинети и периоди. Той заяви, че същественото увеличение на разходите е настъпило по време на управлението на Росен Желязков.

„Ако направите сравнение какви заеми са вземани, как е стоял дългът към брутния вътрешен продукт, ще видите, че до 24-та година няма проблем. Няма проблем и в одитите на Сметната палата до тогава. Този взрив, който се получи на разходите, и там трябва вече да се гледа кой е виновен за този взрив, това е в управлението на Желязков", каза Денков.

По темата за избора на нов Висш съдебен съвет, за който е необходимо мнозинство от две трети, Денков заяви, че политическото противопоставяне не трябва да възпрепятства процедурата. Той увери, че „Продължаваме промяната" е готова да подкрепи кандидатите, които отговарят на изискванията.

„Има хора, които са предложени, върви процедура, минаха изслушванията, слава Богу, тази седмица. Следващата седмица ще ги огледаме при нас и за всеки, който отговаря на изискванията, ние сме готови да гласуваме за.", заяви той.

Попитан дали партията поставя условия в преговорите за избора на членовете на ВСС, Денков отговори, че подкрепата ще бъде насочена към кандидатите, преминали през процедурата.