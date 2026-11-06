10-метрова плетена елха ще сложи финал на преобразяването на Централния пазар в Търново

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За първи път от 50 години насам изцяло се обновяват алеите на Централния пазар във Велико Търново. Това е една от основните и големи стъпки в процеса на пълното модернизиране на пазара.

Сменена е и цялата ВиК-инфраструктура под пешеходните алеи.

Новото пешеходно пространство осигурява достъпна среда, включително и за хора със зрителни увреждания чрез изграждането на специалните тактилни ивици, подчертава във фейсбук страницата си кметът Даниел Панов.

Реконструкцията на настилките обхвана последователно централната част, левия ръкав, а в рамките на седмица ще бъде завършен и десният ръкав. Така се гарантира непрекъснатост в работата на пазара.

Инвестицията е на „Пазари ВТ" – съвместната фирма на Община Велико Търново и „Магро маркет – М". Подкрепа оказват също „Лайънс клуб Велико Търново" и „Пътни строежи", допълва Панов.

В предходните етапи обновяването на Централния пазар включваше закупуването и осигуряването на нови маси за производителите, реконструкция на зоната за цветя, оформяне на пространство за отдих, реставрация на централния вход, заедно с половинвековните арки, изграждане на собствена система от възобновяеми енергийни източници.

Финал на модернизацията ще е поставянето на 10-метрова коледна плетена елха, изработена от плетива, дело на хора от целия свят. Идеята е на майсторката на художественото плетиво Татяна Касети и се реализира с подкрепата на Общината. Запалването на елхата и откриването на обновения пазар се планират за началото на декември.