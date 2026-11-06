Мъж загина при катастрофа с три коли край Руен, трима са ранени

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъж на 65 години загина, а други трима души бяха ранени при тежка катастрофа на пътя между Руен и Айтос. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас, предава БТА.

По първоначални данни на полицията на 65-годишния шофьор вероятно му е прилошало, докато е бил зад волана. Той навлязъл в насрещното платно и се ударил в два автомобила.

В резултат на сблъсъка и трите коли излезли от пътя и паднали в крайпътно дере.

Към момента няма информация за състоянието на тримата пострадали. На мястото на произшествието се извършва оглед.