ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Не носете на Вежди цветя, а му кажете "благодаря"

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Мъж загина при катастрофа с три коли край Руен, трима са ранени

Емили Стоичкова

Редактор: Емили Стоичкова

4084
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Линейка СНИМКА: Архив
Линейка СНИМКА: Архив

Мъж на 65 години загина, а други трима души бяха ранени при тежка катастрофа на пътя между Руен и Айтос. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас, предава БТА. 

По първоначални данни на полицията на 65-годишния шофьор вероятно му е прилошало, докато е бил зад волана. Той навлязъл в насрещното платно и се ударил в два автомобила.

В резултат на сблъсъка и трите коли излезли от пътя и паднали в крайпътно дере.

Към момента няма информация за състоянието на тримата пострадали. На мястото на произшествието се извършва оглед.

Линейка СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На голям зъл пес трудно се посяга, нали? (Видео)