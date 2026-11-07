Архангелова задушница е, почитаме паметта на загиналите воини

Заупокойна панихида за Архангелова задушница ще бъде отслужена днес от патриарх Даниил при Военния мавзолей-костница на Централните софийски гробища. С военен ритуал от Националната гвардейска част пък ще бъде отдадена почит пред паметта на военнослужещите, загинали във войните за национално освобождение и обединение, в операции по поддържане на мира и при изпълнение на воинския дълг в мирно време. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

На ритуала ще присъстват президентът Илияна Йотова, военният министър Димитър Стоянов, началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов, представители на ръководството на военното ведомство, висши офицери от въоръжените сили и членове на военнопатриотичните съюзи.

Военни ритуали за Архангелова задушница ще се проведат в цялата страна с участието на представителни военни подразделения.

За поредна година Архангелова задушница ще бъде отбелязана и на български военни гробища и паметни места зад граница по инициатива на Министерството на отбраната и българските дипломатически мисии в Северна Македония и в Румъния.

В Северна Македония българска делегация, водена от зам.-министъра на отбраната Катерина Граматикова - Иванова, ще почете паметта на загиналите и погребани там български военнослужещи с официална церемония на българското военно гробище в с. Цапари, Община Битоля. В Румъния военен ритуал и заупокойна панихида ще се състоят на Международното военно гробище "Мирча чел Бътрън" край село Мирча вода, окръг Констанца. Ще бъдат поднесени венци от името на министъра на отбраната и началника на отбраната.