Вижте как променят градския транспорт в София за Архангелова Задушница

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5 временни автобусни линии разкрива Столичната община за Архангелова задушница. Освен това се изменят част от разписанията на редовните линии на градския транспорт за деня, съобщават от общината.

Осигурени са и резервни трамваи, тролейбуси и автобуси, които при необходимост ще се включват по най-натоварените маршрути.

Вижте какви са промените за днешния ден:

Временната автобусна линия 44А ще свързва автостанция „Банкя" с Новия гробищен парк в Банкя. По нея ще се движат електрически автобуси, които ще спират на всички съществуващи спирки по маршрута. При гробищния парк се разкриват две временни спирки – крайна пред входа в посока квартал „Клисура" и начална срещу нея, след обратния завой.

Автобусите по временната линия 18А ще се движат между автостанция „Орландовци" и Малашевските гробища по маршрута на линия 18.

Линия 115А ще свързва автостанция „Изток" с Малашевските гробища през метростанция „Хаджи Димитър".

Автобусите по линия 79А ще тръгват от надлез „Надежда" и ще преминават по бул. „Ген. Данаил Николаев", бул. „Владимир Вазов", ул. „Тодорини кукли" и ул. „Река Велека".

Линия 86А ще се движи от „Малашевци" през ул. „Резбарска" и пл. „Сточна гара" до ул. „Опълченска", където автобусите ще правят обратен завой.

По специални разписания ще се движат трамваите по линия 18, тролейбусите по линия 9 и автобусите по линия 309.

Променени са разписанията на автобусните линии 64, 83 и 86, а по линия 108 ще се движат съчленени автобуси.

В района на Централния гробищен парк ще може да се паркира по ул. „История Славянобългарска" и ул. „Заводска", а при гробищата „Бакърена фабрика" – по платната под подлеза на ул. „Адам Мицкевич".

При Малашевските гробища места за паркиране са предвидени по ул. „Резбарска" между ул. „Васил Кънчев" и бул. „Владимир Вазов", както и пред централния вход на ул. „Жак Дюкло".

Служители от СДВР ще следят за реда в района на гробищата. Дежурни пък ще насочват колите към определените места за паркиране.