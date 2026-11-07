Съдиите гласуват за 6-ма членове на ВСС от Съдийската колегия

За избора на шестима членове на Висшия съдебен съвет от Съдийската колегия, гласуват днес съдиите у нас. Те имат избор измежду 21 кандидати, които бяха изслушани по време на общото събрание на съдиите, което се проведе на 31 октомври.

Право на глас имат 2275 съдии, съгласно избирателния списък. Изборният ден започна в 8:00 ч. и ще продължи до 18:00 ч. Гласуването е с хартиени бюлетини в 30 избирателни секции в страната, съвпадащи с броя и местоположението на окръжните съдилища. Избирателните секции за София са 4.

Процесът по отваряне на избирателната кутия, преброяване на бюлетините, установяваване на тяхната действителност и съставянето на протокол за резултатите от гласуването ще се извършва в условията на видеозаснемане и видеонаблюдение, което ще се излъчва в реално време чрез интернет страницата на ВСС.

Предвидено е до 23:00 часа председателят на избирателната комисия на Общото събрание на съдиите да се произнесе за редовността на избора и да обяви резултата от проведеното гласуване за всеки от кандидатите и имената на избраните членове на ВСС.

На 5 ноември (четвъртък) приключи изслушването на кандидатите за членове на ВСС от парламентарната квота. Предстои парламентът да избере 11 от тях - 6-ма за Съдийската и 5-ма за Прокурорската колегия.

Общото събрание на прокурорите вече избра своите представители във ВСС, след гласуване в 2 тура, съобщава БТА. Предстои следователите да проведат изслушване на своите кандидати и да изберат своя представител в новия ВСС.