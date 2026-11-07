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Искам при мама, казал малкият Ангел от Белащица, когато се опитали да го свестят след упойката

Ваня Драганова

Ваня Драганова

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Ангел Райчев почина след интервенция на 4 април м.г.
Ангел Райчев почина след интервенция на 4 април м.г.
  • Анестезиологът д-р Пламен Мандев пробвал да го събуди с разтърсване, после казал, че всичко ще е наред, и си тръгнал
  • За лекарска грешка подсъдим е и другият анестезиолог в „Медикус алфа" д-р Любомир Морев
  • Зъболекарката д-р Десислава Георджева ще отговаря само за лечението на деца, за което не е имала право

Лекарски грешки на двама анестезиолози ли са причина за смъртта на 6-годишния Ангел Райчев от Белащица, който почина на 4 април м. г. в пловдивската клиника „Медикус алфа" след лечение на зъбите под пълна упойка? Това ще решава Окръжният съд в Пловдив, където в понеделник тръгва делото срещу обвинените в медицинска немарливост д-р Пламен Мандев, на 70 г., и 82-годишния д-р Любомир Морев. Подсъдима с тях е и стоматоложката д-р Десислава Георджева, на 60 г., обвинена, че е лекувала малолетни, без да има специалност по детска стоматология.

Случаят на Ангел не е първият – преди него д-р Георджева е оправяла зъбите на още 4 малки деца, без да има нужната специална квалификация.

Момчето от Белащица имало доста кариеси, част от които усложнени до пулпити, много се страхувало и лечението било трудно. Затова и родителите му били посъветвани да потърсят клиника, където работят с деца и могат да поставят анестезия. Георги и Магдалена Райчеви се познавали със сина на собственика на „Медикус алфа" Младен Младенов, обърнали се към него и той ги насочил към д-р Георджева. Тя прегледала детето през януари 2025 г., направила снимка и установила, че много от зъбите са увредени. Предложила на родителите да излекува кариесите и пулпитите под упойка в „Медикус алфа". Манипулацията била насрочена за 4 април. Анестезиолог бил д-р Пламен Мандев, който не провел среща с родителите, за да ги уведоми за евентуалните рискове от пълната упойка. Информирал се само от зъболекарката за евентуалното времетраене на манипулацията.

Майката завела детето в клиниката сутринта, д-р Мандев я попитал дали Ангел има алергии и колко тежи. Не извършил преглед на момчето, за да установи проходимостта на дихателните пътища, не били назначени и кръвни изследвания, за да се планира правилно анестезията и да се прецени рискът от нея. Дал указания на сестрата какви медикаменти да подготви и още преди да влезе в операционната, на детето било дадено сънотворно. След това му били поставени различни медикаменти, като според прокуратурата дозата на препарата „Ардуан" била неправилно определена – 3 мг, като за възрастта и килограмите на Ангел би трябвало да бъде не повече от 0,85 мг.

В 9,01 часа детето вече било под пълна упойка и д-р Георджева започнала лечението на зъбите. Работата не вървяла гладко – по време на манипулацията пулсът на Ангел се ускорил до 140-150 удара в минута и д-р Мандев наредил да поставят венозно 2 кубика „Фентанил". Д-р Георджева приключила работа към 11,55 часа и д-р Мандев предприел действия по извеждане на детето от упойката. Обвинението твърди, че в този момент той допуснал втора грешка в дозата – на детето били влети венозно 25 мг „Нивалин" при безопасно количество за него от 4,48 мг.

Междувременно д-р Мандев извадил тръбата от трахеята на детето и то започнало да издава звуци, наподобяващи проплакване. Заради „Нивалин"-а Ангел получил криза – потене, засилено слюноотделяне, обилни секрети в устата и носа, отпуснатост. Д-р Мандев оставил детето на сестрата, за да попълни анестезиологичния лист, тя забърсвала потта на детето.

Около 12,20 часа Ангел казал: „Искам при мама", но без да отвори очи. Д-р Мандев можел да назначи препарата „Атропин", за да намали действието на нивалина, но не го направил, твърди прокуратурата. Детето бил занесено на ръце в болничната си стая и поставено да лежи настрани, за да не се задави, ако повърне. Било бледо и отпуснато, дишало учестено и тежко, било със затворени очи, но отговаряло кратко на думите на родителите си.

В 12,35 часа д-р Мандев влязъл в стаята, разтърсил леко Ангел и му извикал да се събужда. Притеснените родители попитали защото от устата на момчето тече слюнка и диша тежко, лекарят обяснил, че това е нормално и като детето се наспи, може да се прибират вкъщи. После си тръгнал, без да предаде грижата за Ангел на дежурния анестезиолог в клиниката д-р Любомир Морев.

Състоянието на детето не се подобрявало, майката се обадила на свекърва си – пенсионираната анестезиоложка д-р Маргарита Райчева, за да обясни какво става, после извикала дежурните и на момчето била поставена кислородна маска. Устните му обаче започнали да посиняват, лекарка го прислушала и казала на свой колега да се обади на телефон 112 и да изиска детето да бъде изпратено в детска реанимация. После се сетила, че на работа е и д-р Морев, той влязъл в стаята в 13,25 часа и като видял състоянието на Ангел, наредил момчето да бъде преместено в операционната, където имало условия за дихателна реанимация и за апаратна вентилация. Това било направено, но там д-р Морев само обдишвал Ангел с кислородна маска и аспирирал секретите, късно започнал да го интубира, но не успял да постави тръбата в трахеята. Отново бил извикан д-р Мандев, който интубирал детето, но от това подобрение не настъпило. На Ангел били поставени още медикаменти, започнали да му правят сърдечен масаж, дали и му адреналин.

Баба му д-р Маргарита Райчева вече била в клиниката и периодично влизала в операционната, защото се познавала с двамата анестезиолози като колеги. Като видяла резултатите от кардиограмата, настояла внукът й да бъде изпратен в интензивното отделение на Клиниката по педиатрия към УМБАЛ „Свети Георги". Екип на Спешна помощ пристигнал в „Медикус алфа" около 15,02 часа и установил, че момчето е в клинична смърт, но бабата настояла то да бъде изпратено в Детската клиника, по пътя Ангел бил включен на апаратно дишане, продължил и сърдечният масаж. Вече в УМБАЛ „Свети Георги" около 16 часа била констатирана смъртта му.

Назначените експертизи показват , че основната причина е предозирането с „Нивалин".

Наказанието за т. нар. лекарска грешка е затвор от 1 до 6 години. Д-р Георджева може да получи до 3 години лишаване от свобода.

След смъртта на Ангел имаше протести пред клиниката. След одит беше отнет лицензът й, но съдът спря предварителното изпълнение, за да не пострада здравето на пациентите, и "Медикус алфа" продължава да работи.

Майката Магдалена Райчева (с тъмната коса) в сълзи на протест пред клиниката СНИМКА: МАЯ ВАКРИЛОВА
Майката Магдалена Райчева (с тъмната коса) в сълзи на протест пред клиниката СНИМКА: МАЯ ВАКРИЛОВА

Ангел Райчев почина след интервенция на 4 април м.г.
Майката Магдалена Райчева (с тъмната коса) в сълзи на протест пред клиниката СНИМКА: МАЯ ВАКРИЛОВА

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