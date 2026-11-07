Тома Биков: Не виждам кабинета "Радев" да има цел, министрите си разхождат костюмите

Хората дадоха 131 гласа на Радев, за да реформира. Бюджетният дефицит е сериозен проблем, но по-лошото е, че се бяга от каквито и да е реформи

Той иска постоянно да му ръкопляскат, един премиер не може да очаква това

Не еврото, а липсата на инфлационни мерки ще е виновна за покачването на цените на енергията, на тока, на храните

Не мисля, че има нужда от заблуди, положението е тежко и ако имаше позитивен разказ, освен какво ще разградят и приключат, да кажат какво ще построят, какво ще направят. Не виждам кабинетът "Радев" да има някаква цел. Не може да вървиш без цел и посока и да очакваш да стигнеш донякъде.

Това заяви депутатът от ГЕРБ Тома Биков в ефира на БНТ.

"ГЕРБ не се препозиционира, ние от април сме опозиция. Още в началото казахме, че очакваме определени действия от правителството, дадохме, както се прави, 100 дни толеранс. На 5-яя месец е нормално да изискваме повече, меденият меесц свърши. Нищо добро не ни чака, видяхме само министрите да си разхождат костюмите, но проблемът е, че продължават да го правят", каза още той.

"Цялото нещо с бюджета започна с изборните, сватбарските бюджети, защото се въведе система на надцакване с бюджета точно около изборите: да не се правят реформи за загуба на гласове. Тогава още казах, че се прави първа крачка към финансовата криза, още тогава се натовари бюджета с много разходи. На никого не му направи впечатление, включително и на Румен Радев, който сега се оплаква от тези бюджети. Затова хората дадоха 131 гласа на Радев: за да реформира и да прави структурни реформи. Бюджетният дефицит е сериозен проблем, но по-лошото е, че се бяга от каквито и да е реформи", коментира Биков. И заяви, че не е имало 1 съществен закон през последните 5-6 месеца, откакто "Прогресивна България" е на власт.

"Ако се правеха реформи, щяхме да ги усетим. Има и инфлация, която се изпуска. Другата седмица бизнесът ще получи сметките си за ток, които вероятно ще са двойно по-високи от тези за миналия месец. Предожихме да се ползват от фонда за енергийна сигурност 400 млн., което не влияе на бюджета. Ние не виждаме нито едно действие в тази посока, говори се за "след време", каза той. И обясни, че не опозицията ще бъде проблем за управляващите, а гражданите.

"Радев иска постоянно да му ръкопляскат, един премиер не може да очаква това. Като от него се очакват реформи, ще му бъдат нанесени големи щети - и да ги направи, и да не ги направи", категоричен бе депутатът от ГЕРБ.

Не еврото, а липсата на инфлационни мерки ще е виновна за покачването на цените на енергията, на тока, на храните. Имат 131 депутата, изпълнителна власт, ще вземат и съдебната власт, наблюдаваме, че се прави сглобка и там. Могат да направят каквото си искат, заяви той. И заподозря, че се готви сглобка между ПБ и ДБ за избора на членовете на ВСС от парламентарната квота. "Сглобката е, че виждам едни колеги, които си се пазарят", обясни той.

Според него сега десните можеха да имат президент, вместо Илияна Йотова, ако "имахме единна дясна кандидатура, както Бойко Борисов предложи от самото начало".

"Можеше да имаме президент, видя се в резултатите на първия и втория тур. Колегите от ДБ обаче по-скоро искаха да се позиционират, отколкото да спечелят изборите. Искаха да станат основна опозиционна сила, най-шумна опозиция. Нямаше такава задача и съответно не бе изпълнена (да се спечелят изборите)", коментира Биков.

Той бе категоричен, че предложението за закриването на Комисията за досиетата (от Държавна сигурност), е най-лесният вариант, но не е правилен. Според него трябва да се направи институт за национална памет, който да прави научни изследвания на архива на ДС, който да бъде събран с архива на БКП. Направи предложение и за институт за политическото насилие в България, който да изследва архивите на ДС по време на комунизма, но и преди това.

"Сякаш нямаме сили да поддържаме някаква памет в България и не съм оптимист, че тази комисия ще оцелее", допълни Биков.

"Със закон не може да бъде спасен един език. Езикът е жив, когато се променя. За мен по-важно е населението да е грамотно, това е голям проблем, който личи и в социалните мрежи. Българският език е повече в опасност заради липсата на грамотност. Защо да спасяваме кирилицата, не виждам някой да я поставя под въпрос", коментира той относно приетият на първо четене законопроект за българския език, който стана много обсъждана тема в социалните мрежи в последните дни.

"Вежди Рашидов беше много повече от скулптор, председател на НС и тн. Заедно бяхме 7 г. в комисията по култура. Изключително добър човек, в него имаше и нещо детско, затова и непрестанно се ядосваше за нещо. Минаваше му след 2 минути. Винаги му казвах да не се ядосва за всякакви неща. Имаше цветни хора в тази комисия и ми става много тъжно, наскоро загубихме и Любен Дилов. Става ми мъчно", каза Биков в памет на покойния Вежди Рашидов, който си отиде вчера след инфаркт.