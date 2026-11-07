Иво Христов: Няма да се изповядаме на Фон дер Лайен за дроновете. Хвърлим ли обвинения - война

Правителството няма да скрие истината за произхода на дроновете, категоричен е вицепремиерът

Ударите по кораби близо до България спряха след изборите

Защо да не представим бюджета в УНСС, където се развива икономическата мисъл в България? Трябваше ли да стане в институт по ноктопластика, запита той

Урсула фон дер Лайен не е инстанция, пред която да се изповядваме. Трябва да действаме като отговорна администрацияи да представим фактите за произхода на дроновете тогава, когато ги имаме. Можем да влезем във военен конфликт, ако предприемаме такива недоказани действия. Когато дойде във вторник, ще й дадем същия отговор, който даваме досега, на база на своята експертиза.

Това заяви вицепремиерът Иво Христов в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ. Коментарът му идва, след като вчера стана ясно, че шефката на Европейската комисия ще дойде на посещение у нас и ще се срещне с премиера Румен Радев във вторник. Причината за идването й са зачестилите атаки в района на България и Румъния в Черно море.

Според Христов правителството няма да скрие истината за произхода на дроновете, атакували 5 кораба в икономическата и прилежащата зона на страната ни в Черно море. Но бе категоричен, че за целта няма да се работи с хипотези, а само с доказателства.

"Видяхте снимки от морския дрон, който удари последния кораб. Дори френските власти не можаха от тях да го идентифицират и в момента се правят експертизи. Чакаме резултати", заяви вицепремиерът.

"Можем да отчетем, че ударите спряха след изборите. Категорично няма да скрием истината за атаките, но да хвърляме обвинения към когото и да е, може да ни вкара във война", категоричен бе той.

Според него българските граждани вече на 2 пъти - на парламентарните и на президентските избори, са потвърдили доверието си в "Прогресивна България", защото предоставя курс към нормалност и устойчивост.

"Властта никога не е ведър живот и добро настроение, това са серия от кризи, които трябва да бъдат разрешавани. Правтелството ни успя най-видимите олигарси да свали от власт и държавата да не клони към войната, което можеше да се случи. Правилно избраха българските граждани, за което им благодарим", заяви той. И все пак критикува своите: трябва повече решителност в много сфери на нашите действия.

За представянето на бюджета в УНСС вчера, което предизвика много критики от опозицията, вицепремиерът Христов запита реторично дали не е трябвало да бъде представен в институт по ноктопластика.

"Нормално е, където се развива икономическата мисъл в България, бюджетът да бъде представен там. Бих пледирал Столична община да върне топлата вода на гражданите, свикнахме, че не могат да извозват от 2 г. боклука. Не знам дали липсата на топла вода е за радикализация на софиянците, но това не е нормално да оставиш хората така. Нека решим поне този проблем", призова той ПП и ДБ, които според него трябва първо да видят собственото си управление и след това да коментират това на страната.

"Всичко извън бюджета, са спекулации за него. От това зависи къде ще отидат парите ни, не от всичко друго. Наложи се да приемаме закона за бюджета, който не бяха приели миналата година. Наваксваме техните пропуски. Нашият бюджет е по-добър от този, който свали правителството "Желязков". Да се правят данъчни облекчения в размер на 2000 евро за семейства, които стимулират хората да отглеждат деца и да ги развиват", каза Христов.

Не пипаме втората пенсия, пред нас стои въпросът да приемем бюджета такъв, какъвто е, категоричен бе той.

Според него нов поглед върху пенсионната система трябва да има - гражданите трябва да избират къде да им бъдат разпределени парите, защото сега става автоматично. "И почти всички не знаят къде им отиват парите. Целта е да бъде затворен този разговор и да се правят скандали", коментира Христов.

"Активните реформи са заложени в този бюджет, и стратегическите - в следващите. Той предвижда ограничаване на държавните разходи, които рязко нарастваха през последните години. Бяха назначавани т.нар. калинки в администрацията, ние сме първите, които имаме куража да оптимизираме администрацията и да я направим по-функционална. Няма да ревизираме политики, ние идваме с тези, които сме афиширали и за 6-те месеца, откакто сме на власт, действителността не ги е отрекла", заяви вицепремиерът.

"Говорим глобиш - развален, опростен вариант на английски, защо да не защитим прекрасния български език? Не разбирам защо трябва да се срамуваме от собствения си език и неговото звучене, дори изписан на латиница", коментира той приетите на първо четене текстове за Закон за българския език, с който изписването на английски език по сгради, като Народното събрание, да бъде сменено с транслитерация на латиница.