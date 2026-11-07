Военни кораби на България, Румъния и Турция отново ще търсят мини в Черно море

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Противоминната военноморска група в Черно море MCM Black Sea започна 13-ата си активация. Официалната церемония по посрещането на корабите и техните екипажи се проведе на Морската гара във Варна, съобщи БТА.

В състава на групата участват военни кораби на България, Румъния и Турция, които работят съвместно за противодействие на минната заплаха и осигуряване на безопасността на корабоплаването в Черно море.

Корабите ще се включат и в българо-румънското противоминно учение „Посейдон 2026", съобщи капитан I ранг Петър Димитров, заместник-началник на Щаба по операциите на Военноморските сили и настоящ командир на противоминната група.

По думите му военнослужещите ще отработват различни тактики, техники и процедури за провеждане на противоминни операции. Основната цел е да подобрят координацията между военноморските сили на участващите държави и способността им да действат съвместно при реална заплаха.

В учението „Посейдон 2026" ще се включат над 450 души. Освен военнослужещи от България, Румъния и Турция участие ще вземат и представители на военноморските сили на Белгия, Франция и Гърция, както и на военноморското командване на НАТО във Великобритания.

Учението ще продължи до 14 ноември, като корабите ще бъдат в морето от 10 до 13 ноември.

Димитров обясни, че организацията и дейността на противоминната група следват принципите, прилагани от аналогичните формирования на НАТО. Той припомни, че Конвенцията от Монтрьо ограничава присъствието на военни кораби на държави извън Черноморския регион. Затова съвместната работа на България, Румъния и Турция е особено важна за поддържането на бойната подготовка и оперативната съвместимост.

При предишната активация на групата през октомври морски мини не са били открити. Военнослужещите обаче са намерили и унищожили няколко дрона, както и множество останки от безпилотни апарати.

Командирът уточни, че борбата срещу дронове все още не е изрично включена сред задачите, разписани в меморандума за разбирателство между трите държави. Въпреки това военноморските сили не могат да пренебрегват подобни заплахи, тъй като основната им задача е да гарантират максимална безопасност на корабоплаването.

Противоминната група в Черно море е създадена по инициатива на България, Румъния и Турция, които подписаха меморандум за сътрудничество през януари 2024 г. Формированието действа на ротационен принцип, като командването се поема последователно от трите държави.