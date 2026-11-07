Мъж загина на място, ударен от влак край Враца

Мъж от врачанското село Моравица е загинал на място, след като е били блъснат от влак рано тази сутрин. Според информация от БДЖ мъжът пресичал жп линията в района на селото, когото били ударен от локомотива на пътуващ за Видин влак.

Машинистът видял преминаващия през линията в последния момент и не успял да реагира. Пристигналите на място медици и криминалисти само констатирали смъртта на пресичащия .

Заради инцидента и започналото разследване много влакове в Северозападна България наруш6иха графика и си движат със значителни закъснения. Пътуващите от Видин и Враца за Горна Оряховица и Варна са транспортирани до близките гари, откъдето са поели с други влакове по маршрутите си.