Почина режисьорът Себастиан Лелио, донесъл „Оскар“ на Чили с „Фантастична жена“

Чилийският режисьор Себастиан Лелио, носител на награда „Оскар" за филма „Фантастична жена", почина на 52-годишна възраст в дома си в Сантяго. Новината беше съобщена от семейството му в петък, 6 ноември. Близките му посочват здравословни проблеми, но точната причина за смъртта не е обявена, съобщава ДПА.

Партньорката му, актрисата Амалия Касай, съобщи за кончината му в социалните мрежи и помоли да бъде уважено личното пространство на семейството в този труден момент.

Лелио придоби световна известност с драмата „Фантастична жена" от 2017 г., която разказва историята на транссексуална жена, изправена пред загубата на партньора си и предразсъдъците на обществото. През 2018 г. филмът спечели „Оскар" за най-добър чуждоезичен филм. Това беше първата награда за Чили в тази категория и вторият „Оскар" в историята на страната.

Режисьорът получи международно признание още с филма „Глория" от 2013 г., който проследява живота на жена на средна възраст, опитваща се да намери любовта отново. Главната актриса Паулина Гарсия спечели „Сребърна мечка" за най-добра женска роля на кинофестивала в Берлин.

По-късно Лелио създаде и американска версия на филма под заглавието „Глория Бел" с Джулиан Мур. Сред останалите му известни продукции са „Неподчинение" с Рейчъл Уайз и Рейчъл Макадамс и „Чудото" с Флорънс Пю.

Последният му завършен филм е музикалната драма „Вълната", представена на кинофестивала в Кан през 2025 г. Продукцията е вдъхновена от протестите на женското движение в Чили.

Лелио е роден на 8 март 1974 г. в аржентинския град Мендоса, но се премества със семейството си в Чили още на двегодишна възраст. Първоначално изучава журналистика, преди да се насочи към киното. През 2005 г. представя първия си пълнометражен игрален филм „Свещеното семейство" на фестивала в Сан Себастиан.

През септември тази година режисьорът започва снимките на новия си проект „Чилийски поет", екранизация по роман на писателя Алехандро Самбра. Смъртта му го заварва по време на работата по филма, съобщава БТА.