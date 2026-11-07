Почитат с шествие героите за свободата на Добруджа на Архангелова задушница

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Днес за пореден път в град Добрич ще се проведе отбелязването на Архангелова (Мъжка) задушница.

В 11 ч. от площад „Свобода" тръгва паметно шествие към мемориалния комплекс „Военно гробище". В 11.45 ч. пред параклиса „Св. Архангел Михаил" на гробището ще бъде отслужена панихида и поднасяне на цветя.

Във Военното гробище са положени тленните останки на войници и офицери от шест армии, воювали на Добруджанския франт по време на Първата световна война.Първото паметно шествие към Военното гробище се провежда още през 1917 г. С него се отбелязва годишнината на боевете край град Добрич от 5-7 септември 1916 г., влезли в историята под името Добричка епопея.

„Нека отдадем почит към всички войни, намерили вечен покой на добруджанска земя", призовават организаторите община град Добрич, Регионалният исторически музей, регионален клуб „46 Пехотен добрички полк" към НД „Традиция" и Добруджански научен институт.