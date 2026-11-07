ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нови аварии оставиха още части на София без парно ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Почитат с шествие героите за свободата на Добруджа на Архангелова задушница

Дияна Райнова

Дияна Райнова

1596
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Военното гробище в Добрич СНИМКА: Дияна Райнова
Военното гробище в Добрич СНИМКА: Дияна Райнова

Днес за пореден път в град Добрич ще се проведе отбелязването на Архангелова (Мъжка) задушница.

В 11 ч. от площад „Свобода" тръгва паметно шествие към мемориалния комплекс „Военно гробище". В 11.45 ч. пред параклиса „Св. Архангел Михаил" на гробището ще бъде отслужена панихида и поднасяне на цветя.

Във Военното гробище са положени тленните останки на войници и офицери от шест армии, воювали на Добруджанския франт по време на Първата световна война.Първото паметно шествие към Военното гробище се провежда още през 1917 г. С него се отбелязва годишнината на боевете край град Добрич от 5-7 септември 1916 г., влезли в историята под името Добричка епопея.

„Нека отдадем почит към всички войни, намерили вечен покой на добруджанска земя", призовават организаторите община град Добрич, Регионалният исторически музей, регионален клуб „46 Пехотен добрички полк" към НД „Традиция" и Добруджански научен институт.

Военното гробище в Добрич СНИМКА: Дияна Райнова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На голям зъл пес трудно се посяга, нали? (Видео)