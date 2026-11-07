Даниел Митов за бюджета: Правителството сякаш харесва инфлацията

Ще искаме от Йотова вето, ако се приеме, категоричен бе той

Бюджет 2027 не предвижда достатъчно мерки за овладяване на инфлацията. Управляващите разчитат на нея за увеличаване на приходите и сякаш им харесва. Това ще доведе до обедняване на гражданите.

Това заяви депутатът и бивш вътрешен министър от ГЕРБ Даниел Митов в ефира на NOVA. Според него представянето на Бюджет 2027 в УНСС, вместо в Народното събрание, е проява на неуважение към парламента и към гражданите, които не са подкрепили "Прогресивна България".

Според Митов тепърва предстои да се прави анализ на бюджета, но вече обявените параметри пораждат сериозни въпроси. Бившият МВР министър сравни представянето му в УНСС с априлски пленум през ноември: събитие, на което управляващите представят позициите си пред собствен актив, без реален дебат и критични въпроси.

Наличието на парламентарно мнозинство не освобождава управляващите от необходимостта да отговарят на критиките и да представят аргументите си пред обществото, категоричен бе Митов.

В план-сметката за догодина има завишени очаквания за приходите, подценени разходи, липса на резерви и недостатъчно реални реформи, заяви депутатът. И обърна внимание и на критиките на Европейската комисия, както и на бавното намаляване на бюджетния дефицит. Освен това постави въпроса защо достигането на дефицит от 3% е предвидено едва през 2029 г.

"Румен Радев не може да се дистанцира от наследството на предишните управления, тъй като голяма част от тях са били ръководени от негови служебни кабинети", критикува Митов.

От ГЕРБ са предложили и конкретна мярка за подпомагане на бизнеса – компенсации за електроенергията над 92 евро за мегаватчас, които да се изплащат своевременно след получаване на фактурите, напомни той. И обяви, че ако бюджетът се приеме, ще отправят призив към президента Илияна Йотова за вето.