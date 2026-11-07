Водещ депутат от ПБ: Бюджетът ни е много по-добър от предишните

Повишените цени се дължат на високите цени на горивата и конфликтите около нас, категоричен е Явор Гечев

Бюджетът е по-добър значително от последните 4-5 такива. Той намалява тенденцията по отношение на увеличаване на държавния дълг. Разходите, които се правят отиват за бизнеса и иновациите, имаме рекорден бюджет по проектиране на пътища и съоръжения.

Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Явор Гечев в ефира на NOVA. Според него покачването на разходите в сферата на социалните придобивки, не са за сметка на бизнеса.

"Никой бюджет не е достатъчен. Едновременно не вдигаме данъците, но имаме повече социални разходи. Така съпоставен с бюджетите от последните 5 години е много по-добър. Ако някой от опозицията харесва бюджета, това значи, че те не са такава", заяви той.

Огромната част от написаните неща в бюджета надминават увеличенията по отношение на очакванията за инфлацията. Бюджетът е доста социален, защото пенсиите ще се увеличат. 240 млн. са повече разходите за социални дейности, категоричен бе той.

"Незаетите бройки в администрацията са много по-малко от 12 хил. Това, че има такива, е защото те се държат изкуствено, за да калкулират заплати. По този начин намаляваш директните разходи", обясни Гечев.

„Твърдението, че имаме високи кредитни тавани не е вярно. Дългът, който има България е един най-ниските в ЕС. Ние покриваме чужди дългове. Ще го използваме за пътища, помощи, заплати", каза още депутатът от управляващата партия. Според него повишените цени се дължат на високите цени на горивата и конфликтите около нас.

"Това представяне на бюджета беше за обществото. Постарахме се не да даваме само сухи цифри, а да начертаем посоките на един човешки език. Не всеки разбира сухата материя, затова се помъчихме да направим старта на тази суха материя", категоричен бе депутатът.

Гечев отговори и на критиките на бившия образователен министър Красимир Вълчев от ГЕРБ, че с представянето на бюджета в УНСС е бил нарушен Законът за висшето образованието, тъй като това е било политическо, а не академично събитие:

"Не сме имали мероприятие за убеждаване на студентите в нещо. УНСС е дал редица от нашите кадри и няма нищо нелогично да събереш всички тях там", каза той.