Съдът в Кърджали остави в ареста четиримата обвиняеми за трафик на мигранти през 3 граници

Четиримата мъже, обвинени в участие в канал за нелегален трафик на мигранти през българо-гръцката, българо-турската и българо-румънската граница, остават в ареста. Окръжният съд в Кърджали им наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража".

Обвиняемите са на 47, 25, 21 и 18 години и са от областите Кърджали и Пазарджик. Според разследващите те са действали от февруари до октомври тази година, като са организирали нелегалното преминаване на мигранти през държавните граници с цел печалба.

През канала са преминавали предимно граждани на Иран, Ирак и Сирия. Те са влизали нелегално в България през границите с Гърция и Турция, след което са били превозвани с леки автомобили към Румъния.

Четиримата бяха задържани при специализирана операция на Гранична полиция на 3 ноември. При акцията бяха извършени претърсвания и изземвания, а разследващите събраха доказателства за дейността на групата.

Определението на Окръжния съд в Кърджали не е окончателно и може да бъде обжалвано или протестирано пред Апелативния съд в Пловдив.