Николай Нанков: На Шишков му е лош хороскопът за тапите на "Хемус"

На Шишков му е лош хороскопът за тапите на "Хемус".

Това заявява в свой пост във фейсбук депутатът от ГЕРБ Николай Нанков. Той идва, след като от регионалното министерство съобщиха, че най-често получават запитвания от граждани за точния си час на раждане. Попринцип часът на раждане се използва за по-точното подреждане на наталната карта и съставянето на хороскоп, тъй като определя т.нар. асцендент, който от своя страна подрежда планетите в различни домове, които носят различно значение в сферите на живота.

Ето какво още заявява Нанков:

МРРБ призна, че помага на хората да си направят точна натална карта, но министърът им явно не е роден под щастлива звезда...

Ето, обеща за 20 дни да е оправен алтернативният маршрут през Арабаконак, за да няма тапи около ремонта на тунел "Топли дол". Но 20 дни почти минаха, а ремонтът дори не е започнал.

Толкова за обещанията на Шишков - никой не му е виновен, той сам се оплита в лъжите си. Хората няма да забравят висенето в тапите, образувани заради липсата на елементарно планиране. Но пък докато чакат в задръстванията на "Хемус", МРРБ им подсказа, че могат да си поискат точния час на раждане за прецизен хороскоп...