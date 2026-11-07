И догодина бедните ще получат по 50 евро за Коледа и Великден

По 50 евро добавка ще получат над 400 хил. бедните българи и през следващата година за Коледа и Великден. Това е разписано в проектобюджет 2027-а.

Бонусът вече не е само за пенсионери, а за всички нуждаещи се от помощ, за да посрещнат по-спокойно празниците. Промяната бе разписана в Закона за социалното подпомагане, за да не зависи от политическата воля. Те обхваща хора, които са на социални помощи. Всяка година сумата обаче се определя с бюджета.

Добавката за тази Коледа за първи път ще се раздаде по новите правила. Това трябва да стане този месец, но графикът все още не е обявен. Добавката ще се изплаща служебно и няма да се налага на хората да попълват документи и да кандидатстват.

Кой ще има право на помощ:

хората, които получават месечни или целеви социални помощи, или са получили еднократни помощи за инцидентно възникнали нужди;

младежи от 18- до 21-годишна възраст, които са ползвали услуга за резидентна грижа и я напускат за първи път, или идват от приемно семейство;

хората, които получават енергийни помощи за текущия отоплителен сезон;

хората с месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18 г. и до завършване на средното образование;

получаващите месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител;

деца, настанени в семейства на роднини или близки, или в приемни семейства;

ветерани от войните подпомагани от Агенцията за социално подпомагане ;

военноинвалиди и военнопострадали подпомагани от Агенцията за социално подпомагане;

Коледните добавки няма да се броят за доход при определяне на правото на подпомагане.

Същият кръг от хора получиха и инфлационен чек от 50 евро за компенсиране на разходите за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти. Сумата бе преведа на 1 октомври и стигна до 439 996 граждани. Общо тази помощ струва 21 998 300 евро.