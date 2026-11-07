Мечки нападат стопанства в Родопите: 26 проверки само за месец, най-много са в село Сливка

Експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Смолян са извършили 26 проверки по сигнали за щети, нанесени от кафяви мечки върху селскостопанско имущество и домашни животни през октомври, съобщи БТА. Най-много са случаите в село Сливка, община Баните, където са направени девет проверки.

Четири случая са проверени в село Триград, община Девин, а три в Стояново, община Ардино. По един сигнал е регистриран в селата Гьоврен, Михалково, Стоманево и Осиково в община Девин, Две тополи и Гълъбово в община Баните, Ягодина в община Борино, Мугла в община Смолян и Бял извор в община Ардино.

При един от случаите в Стояново комисията не е успяла да установи, че щетите действително са причинени от кафява мечка.

Освен проверките за нанесени щети, през октомври е извършена и извънредна проверка след сигнали от жители на девинското село Гьоврен за мечки, които навлизат в населеното място. Присъствието на животните е било заснето от охранителни камери, а експертите са потвърдили информацията.

В района на селото бяха предприети действия за улавяне и преместване на три кафяви мечки в подходящи местообитания далеч от населените места. Целта е да се ограничи рискът за хората и щетите по стопанствата, без да се застрашава животът на защитените животни.

Проблемът с мечките в Родопите не е от тази есен. Още през август директорът на РИОСВ – Смолян Екатерина Гаджева съобщи, че нападенията са по-малко в сравнение с предходната година, което специалистите свързват и с по-обилната реколта от горски плодове. Тогава от инспекцията призоваха стопаните да обезопасяват животните и имуществото си, включително чрез електропастири и системи за наблюдение.