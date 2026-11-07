Нови аварии оставиха още части на София без парно и топла вода

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Нови аварии по топлопреносната мрежа оставиха без парно и топла вода още части на София. Сред засегнатите са абонати в кварталите „Лозенец", „Младост", „Студентски град", „Яворов", „Дружба" и „Дървеница", показва справка на интернет страницата на „Топлофикация София", съобщи БТА.

Според публикуваната от дружеството информация на 6 ноември са регистрирани нови прекъсвания в „Младост 1", „Младост 1А", „Младост 3", „Студентски град", „Яворов", „Дружба 1", „Дървеница", „Лозенец" и централната част на София.

В „Младост 1А" е засегнат блок 506А, а в „Студентски град" няма топлоподаване на ул. „Баку" №5А. В „Яворов" авария е засегнала сградите на ул. „Петър Делян" №21, ул. „Бойчо войвода" №7 и ул. „Хан Омуртаг" №76 и 78. За тези адреси дружеството посочва 8 ноември като очаквана дата за възстановяване.

В „Дружба 1" е засегнат блок 88, а в „Дървеница" прекъсването обхваща ул. „Айдемир" №4 и детска градина №78 „Детски свят". Там също се очаква топлоподаването да бъде възстановено на 8 ноември.

Проблеми продължават да има и в други части на столицата. Целите квартали „Изток" и „Изгрев" са с обявен срок за възстановяване на топлоподаването до 10 ноември. В отделни блокове в „Дружба 1" и други райони срокът е до 15 ноември.

В кв. „Младост 4" прекъсването обхваща и блок 419, за който е обявен срок до 13 ноември. За други адреси в столицата ремонтите продължават до средата или края на месеца.