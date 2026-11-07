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На 6 ноември 2026 г., по време на Годишния бал на Камарата на строителите в България, проведен в хотел „Шератон" в София, „ИСУ Инвест" ЕАД, дъщерна фирма на „Интерсервиз Узунови" АД, бе отличено с най-високото отличие – „Златна награда" в годишната класация на КСБ за постигнати резултати през 2025 г. в областта на високото строителство и прилежащата му инфраструктура.

За „ИСУ Инвест" качественото строителство не се изчерпва със сградите. Прилежащата инфраструктура, благоустрояването и цялостната градска среда са неразделна част от всеки проект – с внимание към функционалността, комфорта и устойчивата стойност за обитателите.

Тази философия намира израз в трите вече реализирани жилищни комплекса във Варна и продължава своето развитие с мащабния проект Varna Central 200 – ново пространство за градски живот, което обединява съвременна архитектура, зелени площи и пълноценна градска среда.

Отличието е признание за последователността, професионализма и стремежа на компанията да създава качествена среда за живот в град Варна.

Новият проект Varna Central 200 беше във фокуса на вестник "24 часа" това лято.