Почина илюзионистът Никола Петров - Корли

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Известният български илюзионист Никола Петров - Корли, е починал на 81-годишна възраст в четвъртък. За смъртта му съобщиха неговите близки.

Кариерата на Корли започва като акробат в цирка. След това се насочва към илюзионното изкуство, което се превръща в негово основно призвание.

Още по времето на социализма гастролира в чужбина със съпругата си Вяра, която е и негова сценична партньорка. Двамата посещават 12 държави за 8 години.

Никола Петров се утвърждава като едно от разпознаваемите имена в българското вариететно и илюзионно изкуство.

Сред отличията му са: "Икар" за 1997 и 2005 г., „Златен феномен" - 2005 и 2006 г., медал „Златен век" от Министерството на културата, както и почетния знак на София.

Представян е и като академик на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), както и като бивш съветник по културни въпроси.

Погребението ще се състои във вторник - 10 ноември.