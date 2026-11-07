Французите предупредили екипажа на "Контшип джет" поне 40 минути преди атаката

Пилотът на патрулния "Атлантик" не се зае да каже дали е можело да бъдат изпратени други средства, които да унищожат дроновете, преди да ударят кораба

Това, което успяхме да направим, е да предупредим кораба за опасността. Успяхме да им кажем да се подготвят за удара и никой да не е в машинното отделение. Направихме го около час преди инцидента.

Това разказва пред Maritime.bg командирът на френския морски патрулен самолет "Атлантик" за атаката над контейнеровоза "Контшип джет", станала на 28 октомври в прилежащата зона на България в Черно море. Френският самолет бе изпратен за патрулиране у нас след засилването на атаките с дронове по търговски кораби в близост до нашето и румънското крайбрежие на морето.

Освен, че французите предупредили своевременно екипажа на потъналия контейнеровоз, предали информацията и в Районния координационен център - Варна.

Самолетът обаче не е разполагал с възможност да спре атаката, казва командирът на самолета, пожелал да остане анонимен. Екипажът му открил заплахата и незабавно е предал данните.

"Успяхме да предупредим моторния кораб "Контшип джет" за заплахата, която изглеждаше насочена към него. Успяхме да предупредим и РКТ във Варна за присъствието на дронове в този район на отговорност", разказва той.

На въпрос защо дроновете не са били унищожени, авиаторът обясни, че правомощията на екипа му не го позволяват. "Ние сме само средства за откриване, не сме в състояние да прихващаме", допълни той.

French Atlantique 2 commander speaks about the drone attack on CONTSHIP JET in the Black Sea https://t.co/tKDTmbdFAh — Maritime.bg (@MaritimeBul) November 7, 2026

Основната цел на френския екипаж е била да даде възможност на моряците на борда да реагират. Самото предупреждение пък е било подадено от 40 до 60 минути преди инцидента.

След тройната атака с морски дронове "Атлантик" е останал във въздушното пространство над района, за да съдейства на спасителната акция.

"След като дронът порази кораба, действахме в координация с РКТ във Варна, българските патрулни кораби и военния въздушен контрол, за да проведем операцията по спасяване на човешки живот на море. Резултатът от тази операция е, че всички 18 членове на екипажа на кораба са в безопасност", разказва пилотът.

Той отказа да прави предположения дали във времето, след подаването на сигнала от екипажа му, до същинския удар, е било възможно изпращането на други средства, които да унищожат безпилотните апарати. От думите на пилота стана ясно, че френският самолет е изпълнил своята задача по засичане на опасността и предаване на информацията, а решението за неутрализиране на дроновете е било в ръцете на българските власти.

В последващи съобщения българските институции оправдаха липсата на реакция с аргумента, че атаката е станала в прилежащата зона. Това обяснение обаче беше оспорено от експерти по морско право, пише Maritime.bg.

След атаката френската армия разпространи кадри от атаката над контейнеровоза "Контшип джет". Снимките са направени от борда на патрулния самолет "Атлантик 2", който бе изпратен от НАТО в региона, за да патрулира.

Че френският патрулен самолет е открил дроновете, атакували търговския кораб край българското крайбрежие, стана ясно още в деня на атаката. Първоначално били забелязани два безекипажни катера на около 30 морски мили източно от нос Калиакра, а впоследствие бил засечен и трети – на разстояние около 50 морски мили. Атаката над "Контшип джет" е заснета от френския патрулен самолет "Атлантик" СНИМКА: Фейсбук / Armée française - Opérations militaires﻿

Те са били засечени най-малко половин час преди удара, съобщи преди дни премиерът Румен Радев. Военните са били в готовност да използват самолети L-39 в Балчик, ако безпилотните апарати навлязат в териториалните води на страната.

Трите удара са нанесени на около 17 морски мили източно от нос Калиакра, в прилежащата зона на България, извън териториалното море. 18-те членове на екипажа му са спасени успешно при съвместна операция на транспортното, военното министерство и МВР. 14 от моряците са филипинци, а 4-ма - украинци.

На фона и на този случай военният министър Димитър Стоянов обсъди с румънския и турския си колега как трите страни да пазят сигурността в морето и да осигурят свободата на корабоплаването. Постигнато е съгласие за създаване на механизъм за координация, който да включва регулярни консултации и обмен на информация, обяви Стоянов. С декларация бяха осъдени атаките срещу търговски кораби в Черно море и бе отправен призив за прекратяването им.

Тристранната среща бе свикана след поредицата от атаки с дронове срещу 4 кораба в близост до България и други 2 - до Румъния.

Вълната от нападения започна в началото на октомври, когато плаващият под турски флаг кораб "Алфа Ватан", пътуващ от Египет към румънското пристанище Сулина, беше поразен от въздушни и морски дронове. Корабът потъна, а при атаката загинаха девет сирийски и един египетски член на екипажа. Тогава бе ударен и корабът "Ейбъл", който пострада сериозно от опожаряване.

6 дни по-късно 11 моряци от кораба "Дигнити", повечето от които сирийци, загинаха при нощна атака край българския бряг. Сирийският активист за правата на моряците Мохамад Хаджуз разказва пред Си Ен Ен, че след първия удар по "Дигнити" екипажът забелязал приближаващ се безпилотен плавателен съд, който впоследствие се врязал в кораба. Тъй като моряците не успели да спуснат напълно спасителните лодки, част от тях скочили във водата. Освен "Дигнити" бе ударен и корабът "Челси 3", който след атаката бе закаран за ремонт на пристанището в Бургас. Все още властите в България очакват резултати от проверката на открити на него останки, които вероятно са от атакувалите го дронове.

Въпреки нарастващата опасност някои корабни компании продължават да работят в Черно море. Според активиста икономическите затруднения принуждават моряците да приемат работа в опасни райони, понякога привлечени от предложения за допълнително заплащане. Други нямат достатъчно възможности за работа и са принудени да поемат подобни рискове.

На 15 октомври още 4 търговски кораба са били атакувани, включително в териториалните води и изключителната икономическа зона на Румъния. При нападенията са загинали осем души, съобщи румънската външна министърка Оана-Силвия Цою.

Два химически танкера – "Уайн Трейдър" и "Яра Джей", са се запалили, след като били поразени в близост до канала Сулина, който свързва Черно море с Дунав. На борда на "Уайн Трейдър", ударен от три дрона по данни на оператора му, са загинали шестима граждани на Бенин и един руснак.