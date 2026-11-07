Отпадането на COVID добавката за новите пенсии ще спести 17,8 млн. евро

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Средната пенсия ще е 543,46 евро, а за полицаи и военни почти двойно повече - 1074,86 евро

Промените в ТЕЛК и разширения обхват на действителния стаж водят до все повече нови пенсионери

Разходи за пенсии ще стигнат впечатляващите 14,67 млрд. евро, а дефицитът - 6,84 млрд.

От 1 юли тази година във формулата за новите пенсии не се прибавят автоматично COVID бонуса от 30,68 евро (старите 60 лв.). През следващата година това ще спести 17,8 млн. евро, показват сметките в проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за 2027 г.

Догодина ще продължи трендът да се отпускат все повече нови пенсии. Прогнозите са пенсионерите да са 2 079 901, което е увеличение с 9200 лица спрямо тази година. Причините са две - разширения обхват на „действителния стаж": Признаването на казармата (наборната служба) за действителен стаж позволява на повече хора да покрият изискванията за пенсиониране, пише в мотивите към ДОО. Другата причина е ТЕЛК, защото промените в оценката на трайно намалената работоспособност водят до по-голям брой новоотпуснати пенсии за инвалидност.

Разходи за пенсии ще стигнат впечатляващите 14,67 милиарда евро, а дефицитът ще е 6,84 милиарда евро.

От 1 юли пенсиите ще се вдигнат по швейцарското правило със 7,8%. Минималната пенсия ще е 374,62 евро, а промяна ще има и за максималната, която ще стигне 1874 евро. Общо увеличението по швейцарското правило ще струва - е 569,4 млн. евро.

Средният размер на пенсията ще достигне 587,70 евро. Това представлява номинален ръст от 8,1% спрямо заложения за 2026 г. размер от 543,46 евро. При прогнозирана средногодишна инфлация от 4,0%,

реалното увеличение на пенсиите се очаква да бъде 3,9%

Какви ще са средните пенсии по групи:

Пенсии за осигурителен стаж и възраст. Те ще се получават от 1 408 995 души. Тук средният размер е 632,65 евро.

Пенсии за инвалидност за общо заболяване. Ще се вземат от 513 273 души, а средната сума ще е доста по-малка - 425,88 евро.

Пенсии за трудова злополука и професионална болест. Броят на пенсионерите е 4550 души, а средният размер е 524,14 евро.

Пенсии на военни и полицаи. Общо за 79 815 души, но със среден размер от 1074,86 евро

Пенсии за сметка на държавния бюджет (социални и несвързани с трудова дейност) - 71 458 души със среден размер 324,82 евро.

Социални пенсии за инвалидност: 60 639 души със среден месечен размер 344,29 евро

Социални пенсии за старост: 8 225 души със среден месечен размер 201,46 евро

Социални пенсии за старост: 8 225 души със среден месечен размер 201,46 евро Пенсии за военна инвалидност: 1 512 души със среден месечен размер 308,99 евро

Пенсии за гражданска инвалидност: 77 души със среден месечен размер 285,33 евро

Брутният коефициент на заместване на дохода се предвижда да бъде 51,6%. Това е съотношението между средната пенсия и средния осигурителен доход за годината. То за първи път надхвърли 50% през 2022 г. и стана 51,9%. През 2019 г. средната пенсия е била едва 38,8% от средния осигурителен доход.

Другият показател за сравнение на осигурителния доход и пенсиите е нетният коефициент на заместване. Той показва съотношението между средномесечния размер на пенсията и средния нетен осигурителен доход, но без задължителните удръжки - данъци и осигуровки върху заплатите. Пенсиите са необлагаеми и би следвало да се съотнасят също към нетен трудов доход. Така,

когато се сравнява пенсията към чистата заплата, съотношението догодина трябва да достигне - 66,4%

От 1 април отново ще се преизчислят служебно пенсиите на работещите пенсионери това ще струва 55 млн. евро.

По-високите осигуровки ще вкарат още 990 млн. евро в хазната

Приходите от осигурителни вноски през следващата година ще са 9,51 млрд. евро. Това е с 990,0 млн. евро (увеличение с 11,6%) спрямо тази година. Общият брой на осигурените лица ще достигне 2 923 640 души.

В бюджета се запазват процентите на осигурителните вноски за отделните фондове на ДОО и съотношението за тяхното разпределение между работодател и работник. По-големите приходи обаче са заради вдигането на самите осигуровки.

Минимална работна заплата ще е 660 евро от 1 януари 2027 г, или тя се вдига с 6,4%. Толкова ще е и минималният осигурителен доход за земеделските стопани и самоосигуряващите се. С 6,4% ще се вдигнат и минималните прагове.

Повече пари ще вкара и максималния осигурителен доход, който се вдига от 2300 на 2400 евро.

От 1 януари държавните и съдебни служители ще плащат осигуровки както всички - в съотношение 60:40, като брутните им възнаграждения се компенсират за запазване на нетния доход.





Майчинството става 450 евро, а детските се вдигат с малко над 4 евро

За първи път от три години се намериха пари и за майчинството през втората година. Така от 1 януари то се вдига от 398,81 евро на 450 евро. То е най-дългото в ЕС, но и най-ниско платеното. Преди време експертите от социалното министерство пресметнаха, че

ако майка се е осигурявала на максималния осигурителен доход, то тя би получила общо 28 хил. евро за 2 г., или по 1000 евро на месец

Номинално дори се получавало повече от Австрия, където майчинството било 8 седмици преди и 8 седмици след раждането.

Вдига се обезщетението и ако майките се върнат по-рано на работа. Сега то е 50%, а от догидна ще е 75% от получаваното обезщетение.

Обезщетение за бременност и раждане остава 410 дни, а средно на ден ще е 42,63 евро.

Как се вдигат останалите помощи

1. Месечни помощи за отглеждане на дете (детски)

За 1 дете: от 25,57 на 30 евро (ръст с 4,43 евро)

За 2 деца: от 56,25 на 65 евро (ръст с 8,75 евро)

За 3 деца: от 84,37 на 100 евро (ръст с 15,63 евро)

За 4 деца: от 89,48 на 105 евро (ръст с 15,52 евро)

За всяко следващо дете добавката нараства с 15 евро (при 10,23 евро досега)

За деца близнаци: увеличават се от 38,35 евро на 45 евро за всяко дете

2. Еднократна помощ при раждане на дете

За първо дете: от 191,74 на 300 евро

За второ дете: от 460,17 на 720 евро

За трето дете: от 230,09 на 360 евро

За четвърто и всяко следващо дете: от 153,39 на 250 евро

3. Други детски и семейни помощи

Месечна помощ за отглеждане на дете до 1 година (за неосигурени майки): от 102,26 на 150 евро

Еднократна помощ при бременност: от 115,04 на 165 евро

Еднократна помощ за ученици (1-и, 2-и, 3-и, 4-и и 8-и клас): от 153,39 на 175 евро

Добавката за Коледа и Великден ще е 50 евро

4. Месечна помощ за дете с трайно увреждане.

За увреждане 90 и над 90%: от 603,33 на 704 евро

За увреждане от 70 до 90%: от 291,44 на 342 евро

За увреждане от 50 до 70%: от 230,09 на 281 евро

5. Месечна помощ за дете без право на наследствена пенсия: от 76,70 на 100 евро

Освен това се повишават и доходните критерии за достъп до детските. За пълният им размер таванът на член от семейството се увеличава с 35 евро - от 415 на 450 евро. За 80% от размера на помощта - от 450,01 до 500 евро на член на семейството.

Вдигат се и обезщетенията за безработица

Минималното обезщетение за безработица ще се вдигне от 9,21 на 13 евро, а максималното от 54,78 на 60,76 евро.

Право на обезщетения за безработица се очакват да имат по около 69 100 души на месец, а на месец да получават 430,22 евро.

Тук промени не се предвиждат и базата за изчисление се запазва - доходът за предходните 24 календарни месеца.

Болничните ще са за 17 млн. дни

767,7 млн. евро са парите за обезщетения поради общо заболяване, гледане на болен член от семейството, карантина и нетрудови злополуки.

За общо заболяване са 643,5 млн. евро за 17,39 млн. изплатени работни дни при среднодневно обезщетение от 37 евро. За да се гледа болен член от смейството пък са предвидени 34,05 млн. евро за 996,3 хил. работни дни при среднодневно обезщетение от 34,18 евро. Запазва се правилото първите 2 работни дни да се плащат от работодателя, а от 3-тия ден нататък – от ДОО. Базата за изчисляване също ке запазва - доходът за предходните 18 календарни месеца.

За първи път от 15 г. се намериха и повече пари за помощта при смърт

Еднократна помощ при смърт на осигурено лице се увеличава се от 276,10 на 660 евро. Тя не е променяна от 2012 г., въпреки огромната инфлация, скока на цените на стоките и промените в жизнения стандарт.

Бедни ще са около 1,369 милиона българи, които живеят с 443 евро

Линията на бедност догодина ще е 443 евро, а с под тази сума живеят 1,369 млн. души.





По-високи ще са данъчните облекчения за деца

1. Данъчни облекчения за деца

- За едно дете: Сумата за приспадане от данъчната основа се увеличава на 5000 евро (което спестява до 500 евро от дължимия годишен данък)

- За две деца: Сумата за приспадане става 10 000 евро (спестява до 1000 евро данък)

- За три и повече деца: Сумата за приспадане става 15 000 евро (спестява до 1500 евро данък)

- За дете с 50 и над 50% вид и степен на увреждане: Сумата за приспадане нараства на 12 000 евро (спестява до 1200 евро данък)

2. Авансово ползване през годината

За първи път в ЗДДФЛ се урежда регламент за авансово ползване на тези облекчения още през самата данъчна година по избор на лицето:

- Чрез работодателя (при трудови доходи): Месечната данъчна основа се намалява авансово с:

416,66 евро на месец за 1 дете; 833,33 евро на месец за 2 деца; 1250 евро на месец за 3 и повече деца;

1000 евро на месец за дете с увреждане

- За самоосигуряващи се лица (с авансово облагане по чл. 43 и 44): Дължимият авансов данък за първите три тримесечия се намалява с до: 125 евро на тримесечие за 1 дете; 250 евро на тримесечие за 2 деца; 375 евро на тримесечие за 3 и повече деца; 300 евро на тримесечие за дете с увреждане

3. Ново данъчно облекчение за „Детско развитие"

Въвежда се изцяло ново данъчно облекчение, което позволява на родителите да приспадат от годишната си данъчна основа действително извършени и платени разходи за стоки и услуги за здравни, образователни и спортни дейности на своите деца. Максималните лимити на разходите, които могат да се приспадат от данъчната основа, са:

- До 2000 евро при 1 дете (спестява до 200 евро реална данъчна сума)

- До 4000 евро при 2 деца (спестява до 400 евро данък)

- До 6000 евро при 3 и повече деца (спестява до 600 евро данък)