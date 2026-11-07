Пожар обхвана до 4 декара от сметище край Доспат, огънят е потушен за 10 часа

Между 3500 и 4000 кв. метра от работната площ на регионалното депо за отпадъци край доспатското село Барутин са били засегнати от пожар през октомври. Огънят е овладян за 10 часа, след което засегнатият терен е бил запръстен. Това съобщи директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Смолян Екатерина Гаджева, цитирана от БТА.

След пожара е извършена извънредна проверка на съоръжението. В информацията за резултатите от нея се посочват изолационната мембрана, газовите кладенци, електроснабдяването, водоснабдяването и прилежащата инфраструктура на депото. В публикувания текст на БТА обаче има противоречие дали по тези съоръжения са установени щети.

Регионалното депо обслужва пет общини: Доспат, Сатовча, Борино, Девин и Сърница. Негов оператор е Община Доспат.

По думите на Гаджева пожарите в регионалните депа, контролирани от екоинспекцията в Смолян, са инцидентни. Огънят край Барутин е единственият подобен случай от началото на годината. Не са регистрирани пожари и на други площадки за съхранение на отпадъци.

През октомври инспекторите са извършили общо 119 проверки на 92 обекта, при които са издадени осем предписания, но не са съставени актове за административни нарушения.

Екоинспекцията е започнала и процедура за налагане на текуща санкция на Община Сатовча за пречиствателно съоръжение за отпадъчни води в село Фъргово.

Междувременно РИОСВ – Смолян е издала решение да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на вилни селища, зони за отдих и открит паркинг в село Проглед, край Пампорово.

През месеца са извършени и осем проверки на вековни дървета в землищата на селата Върли дол, Цацаровци и Стойките. Установено е, че дърветата са в добро състояние и няма констатирани нарушения.