Откриха останки от телата на моряци на ударения край Румъния Wine Trader

Търговският кораб, който бе поразен с три руски дрона „Геран" край Румъния, бе докаран за ремонт във Варна

До момента в неизвестност остават 7 души от екипажа на кораба

Останки от човешки тела бяха открити на борда на кораба Wine Trader, който бе ударен от дрон край Румъния.

Това съобщиха от окръжна прокуратура - Варна. По случая вече се води разследване. След удара, корабът бе докаран във Варна за ремонт на кораборемонтния завод. Това стана в началото на месеца. Wine Trader е плавал под флага на Сан Марино, а в екипажа му не е имало българи.

При разчистването на борда от разрушенията, там са намерени силно увредени останки от човешки тела. Назначени са ДНК експертизи за изясняване на самоличността на загиналите. Във връзка със случая в Румъния също се води разследване, съобщават от прокуратурата във Варна.

Wine Trader беше ударен на 13 морски мили източно от Сулина само два дни след втората атака в български води, при която бяха атакувани корабите Chelsea 3 и HS Dignity. Часове преди това в териториалните води на северната ни съседка, бе ударен и танкерът YARA J.

Търговският кораб бе поразен с три руски дрона „Геран". До момента в неизвестност остават 7 души от екипажа на кораба.

Вълната от нападения започна в началото на октомври, когато плаващият под турски флаг кораб "Алфа Ватан", пътуващ от Египет към румънското пристанище Сулина, беше поразен от въздушни и морски дронове. Корабът потъна, а при атаката загинаха девет сирийски и един египетски член на екипажа. Тогава бе ударен и корабът "Ейбъл", който пострада сериозно от опожаряване.

6 дни по-късно 11 моряци от кораба "Дигнити", повечето от които сирийци, загинаха при нощна атака край българския бряг. Сирийският активист за правата на моряците Мохамад Хаджуз разказва пред Си Ен Ен, че след първия удар по "Дигнити" екипажът забелязал приближаващ се безпилотен плавателен съд, който впоследствие се врязал в кораба. Тъй като моряците не успели да спуснат напълно спасителните лодки, част от тях скочили във водата. Освен "Дигнити" бе ударен и корабът "Челси 3", който след атаката бе закаран за ремонт на пристанището в Бургас. Все още властите в България очакват резултати от проверката на открити на него останки, които вероятно са от атакувалите го дронове.

Въпреки нарастващата опасност някои корабни компании продължават да работят в Черно море. Според активиста икономическите затруднения принуждават моряците да приемат работа в опасни райони, понякога привлечени от предложения за допълнително заплащане. Други нямат достатъчно възможности за работа и са принудени да поемат подобни рискове.

На 15 октомври още 4 търговски кораба са били атакувани, включително в териториалните води и изключителната икономическа зона на Румъния. При нападенията са загинали осем души, съобщи румънската външна министърка Оана-Силвия Цою.

Два химически танкера – Wine Trader и YARA J, са се запалили, след като били поразени в близост до канала Сулина, който свързва Черно море с Дунав. На борда на Wine Trader, ударен от три дрона по данни на оператора му, са загинали шестима граждани на Бенин и един руснак.

Последната атака в български води беше на 28 октомври, когато контейнеровозът Contship Jet беше ударен от три дрона край Калиакра.