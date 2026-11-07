Вижте военния ритуал, с който бе отбелязана Архангелова задушница (Галерия)

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Заупокойна панихида за Архангелова задушница бе отслужена днес от патриарх Даниил при Военния мавзолей-костница на Централните софийски гробища.

С военен ритуал от Националната гвардейска част пък бе отдадена почит пред паметта на военнослужещите, загинали във войните за национално освобождение и обединение, в операции по поддържане на мира и при изпълнение на воинския дълг в мирно време.

На ритуала присъстваха президентът Илияна Йотова, военният министър Димитър Стоянов, началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов, представители на ръководството на военното ведомство, висши офицери от въоръжените сили и членове на военнопатриотичните съюзи.