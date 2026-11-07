Двама договориха присъди след съседско меле с ножове, сабя и брадва в Асеновград

След случилото се шестима преспаха в ареста, а трима бяха в болница, разследващите установили още един ранен

Двама асеновградчани - на 61 и 45 г., се сдобиха с присъди, след като си признаха, че са ранили четирима в междусъседско меле. Участниците в боя използвали най-различни оръжия, като полицаите са иззели два ножа, сабя, брадва, метален инструмент и дървен кол.

Сигналът за размириците бил получен в Районното управление в града в първите минути на 13 април. Служители на реда се отзовали незабавно, като задържали шестима от участниците. Трима били откарани в болница с прободно-порезни рани, а впоследствие бил установен и още един пострадал.

Двамата осъдени са сключили споразумения с прокуратурата 6 месеца и половина след случилото се. По-възрастният ранил трима души. На един причинил средна телесна повреда, изразяваща се в порезна рана в гърдите, като засегнал десния раменен нервен сплит. Травмата довела до трайно затруднено движение на дясната ръка на жертвата. Друг човек получил две рани в гръдния кош и една в корема, а третият - на лявата предмишница. По-младият мъж нанесъл две пробождания в лявото рамо на един от опонентите си. Нараняванията са причинени по хулигански подбуди.

За действията си 61-годишният извършител е договорил 18-месечна условна присъда с 3 г. изпитателен срок, а 45-годишният - €1500 глоба. Трябва да платят по 694,40 и 786,23 евро разноски по делото.

Решението на Районния съд в Асеновград, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.