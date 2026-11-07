Русенци сведоха глави пред паметта на загиналите български воини

С възпоменателен ритуал и полагане на венци пред Мемориала на загиналите във войните за национално обединение русенци бе отбелязана днес Архангелова задушница. Събитието събра представители на местната и държавната власт, военнослужещи, запасни, представители на Русенската света митрополия и граждани, съобщават от пресцентъра на община Русе.

В церемонията участваха заместник-кметът Борислав Рачев, областният управител проф. Любомир Владимиров и неговият заместник д-р Валери Йорданов, председателят на Общинския съвет акад. Христо Белоев, народният представител Красимир Иванов, началникът на Военно формирование 32420 подполковник Павлин Илиев.

Във военния ритуал се включиха военнослужещи от Военно формирование 42520 – Щръклево. Заупокойна панихида бе отслужена от Негово преосвещенство главиницки епископ Макарий - викарий на русенския митрополит Наум. По време на възпоменанието актьорът от Драматичен театър „Сава Огнянов" Венцислав Петков рецитира стихотворението „Един убит" на Димчо Дебелянов.

В своето слово заместник-кметът Борислав Рачев подчерта значението на историческата памет и отговорността на днешните поколения да съхраняват завета на героите. „Зад всяко име, пред което днес се прекланяме, стои човешка съдба, семейство и мечта за бъдеще, които често са останали недостижими. Паметта за героите е жива, когато я предаваме на децата си, когато познаваме историята си и възпитаваме уважение към хората, защитавали България с цената на живота си", заяви той.

„Наш дълг е да отстояваме националния суверенитет и да не позволяваме паметта за героите да бъде забравена или подменена, тъй като историята ни не е страница, която някой има право да изтрие! Поколенията преди нас ни завещаха силно отечество, а поколенията след нас ще съдят как сме го съхранили", каза областният управител проф. Любомир Владимиров.

В края на церемонията присъстващите се преклониха пред подвига на загиналите герои. Пред мемориала граждани положиха и цветя в знак на почит.