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Йосиф Цанков остави музика, която не остарява и след 115 години

Калина Симеонова

Редактор: Калина Симеонова

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Йосиф Цанков
Йосиф Цанков

Йосиф Цанков остава едно от най-значимите имена в българската популярна музика. Роден през 1911 г., композиторът създава песни, които се превръщат в част от музикалната памет на няколко поколения.

Още в ранните години на творческия си път той се насочва към танцовата музика, като пише танга, фокстроти, румби и валсове. Сред популярните му произведения са „Керванът", „Спи, моя малка сеньорита" и „Облаци бездомни".

След Втората световна война забавната музика е подложена на идеологически ограничения. Въпреки това Цанков продължава да композира, а през 60-те години създава песни, които допринасят за обновяването на българския шлагер. Негови произведения получават признание и на международния фестивал „Златният Орфей".

Сред най-обичаните му композиции е „Приказка", която продължава да присъства в концертните програми на българските музиканти.

През 2026 г. се навършват 115 години от рождението на композитора. По този повод Българската национална телевизия е включила в програмата си за 7 ноември документалното предаване „Среща в приказка(та)", посветено на Йосиф Цанков.

Йосиф Цанков

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