От учебната зала до Антарктида: млади български моряци трупат опит на борда на НИК 421

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Български и чуждестранни курсанти от военноморски академии получават възможност да приложат знанията си в реални условия на борда на научноизследователския кораб „Св. св. Кирил и Методий" (НИК 421), който осъществява петото си плаване до Антарктида, съобщи БТА.

По време на експедицията 21 курсанти ще преминат обучение по маршрута до испанското пристанище Картахена, а други четирима ще останат на борда за дългото пътуване до Ледения континент и обратно.

Бъдещите морски офицери участват в корабните вахти, усвояват техники за маневриране и придобиват опит при плаване в натоварени морски райони и сложни метеорологични условия.

Практическата подготовка обхваща различни специалности. Курсантите по корабоводене се обучават в навигацията и спазването на международните правила за предотвратяване на сблъсъци, а бъдещите корабни механици се запознават с обслужването на главните и спомагателните дизелови генератори. Обучаващите се в областта на логистиката проследяват снабдяването на плавателния съд и необходимата документация.

Командирът на НИК 421 капитан Радко Муевски посочва, че над 100 български курсанти вече са преминали практическо обучение на кораба. Част от тях впоследствие са завършили образованието си и днес служат на борда като офицери.

В настоящото плаване участват и шестима чуждестранни курсанти, по двама от Турция, Полша и Украйна. Украинските курсанти се обучават по програма в рамките на НАТО, а останалите участват по двустранни споразумения.

Подготовката се провежда под наблюдението на преподаватели от Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров". Те поставят практически задачи още по време на първите вахти, за да оценят знанията и уменията на курсантите и да съобразят обучението с тяхната подготовка.