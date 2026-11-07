Ути меси и пече три 50-килограмови кюфтета за празника на Генерал Тошево

На празника на град Генерал Тошево – 8 ноември, отново ще ухае на вкусна храна, а площад „Бялата лястовица" ще се превърне в място за срещи, настроение и кулинарни изкушения. За осми път ще се проведе Фестивалът на сармата и кюфтето, а добре познатият Ути Бъчваров отново ще бъде в центъра на кулинарната веселба.

Тази година главната роля е отредена на кюфтето и руската салата. Ути, заедно със своя екип и доброволци, ще замеси и изпече три огромни кюфтета по 50 килограма всяко. А когато са готови, от тях ще могат да опитат всички жители и гости на града. Към щедрите порции ще има и червено вино.

Предстои празник с вкус, аромат и много настроение. На площада от 13 часа започва вкусната неделя. Предстои празник с вкус, аромат и много настроение. На площада от 13 часа започва вкусната неделя.

„Руската салата ще бъде 60 килограма. В месенето на каймата ще участват ученици от трите училища в Генерал Тошево – Професионалната гимназия по земеделие, средното училище „Н. Вапцаров" и основното училище „Христо Смирненски". В рязането на продуктите за руската салата ще се разчита на доброволци, които вече са се записали в общината за участие. Продуктите за руската са осигурени от общината, а 150 кг кайма – от фирма от село Дропла", каза Недка Михайлова, началник на отдел „Култура, вероизповедания и интеграция" в общината.

Празничният ден на 8 ноември ще започне в 8 часа с утринна и тържествена Света литургия в храм „Св. Вмчк. Димитър". В 11 часа на площада ще бъде представен детският спектакъл „Геройско парти", а от 13 часа е началотона Фестивала на сармата и кюфтето с Ути Бъчваров. От 15 часа празничната програма продължава с концерт на професионалния фолклорен ансамбъл „Добруджа" в Добрич, последван от изпълнения на гост-изпълнители. В 18 часа на сцената ще излезе Миро, а финалът на празника е в 19:15 часа с музикално лазерно-пиро шоу.

Поредица от събития предхожда празничния ден. На 7 ноември са планирани туристически поход „По стъпките на Йордан Йовков" до село Йовково, тържествена сесия на Общинския съвет и церемония по награждаване на изявени граждани, организации и фирми.

В рамките на празничната програма деца и младежи от Генерал Тошево представиха съвременни дизайнерски облекла с български мотиви и шевици в ревю-спектакъл „За да ни има".