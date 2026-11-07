Държавните служители в МВР: Не са ни вдигали заплатите с 60%, а ни вземат и увеличението с 5%

Не сме получавали увеличение на заплатите с 60%, затова сега е несправедливо с новия бюджет да ни вземат и предвиденото вдигане с 5%. Това казват в своя позиция от Синдикалната организация на държавните служители в МВР.

"Нека не се налага да го обясняваме всяка година!

Фактите са важни: служителите, назначени по Закона за държавния служител, не са обвързани с механизма за определяне на възнагражденията на служителите по Закона за МВР и не са получили увеличението от 60%, за което толкова често се говори", пишат оттам.