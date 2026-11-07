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Държавните служители в МВР: Не са ни вдигали заплатите с 60%, а ни вземат и увеличението с 5%

Димитър Мартинов

Редактор: Димитър Мартинов

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Министерство на вътрешните работи Снимка: МВР
Министерство на вътрешните работи Снимка: МВР

Не сме получавали увеличение на заплатите с 60%, затова сега е несправедливо с новия бюджет да ни вземат и предвиденото вдигане с 5%. Това казват в своя позиция от Синдикалната организация на държавните служители в МВР. 

"Нека не се налага да го обясняваме всяка година!
Фактите са важни: служителите, назначени по Закона за държавния служител, не са обвързани с механизма за определяне на възнагражденията на служителите по Закона за МВР и не са получили увеличението от 60%, за което толкова често се говори", пишат оттам. 

Министерство на вътрешните работи Снимка: МВР

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