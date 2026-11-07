Собственичката на убитата Кнопа моли за кадри с убиеца от камери в съседство

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Собственичката на зверски убитото кученце Кнопа в столичния квартал "Кръстова вада" - Снежана Кишчук, написа благодарности за съчувствието и помоли да й изпратят кадри от камери, които се намират близо до мястото на убийството. Тя пише:

Първо, искам да благодаря на всички и на всеки един от вас, които ми писаха на лични съобщения и подкрепиха нашето семейство! Извинявам се, ако не съм успяла да отговоря на всички. Съобщенията са над 1500, а имам още около 200 непрочетени.

Второ, благодаря за споделянията! Дори не съм се надявала на толкова много съпричастност и разбиране!

Благодаря и на всички медии и телевизии за отделеното време и внимание!

Никога не съм вярвала, че този из*к ще бъде открит и арестуван.

Всичко това е благодарение на ВАС!

Често ме питате: „С какво можем да помогнем?"

Повечето въпроси бяха свързани с финансова помощ. Благодаря ви от сърце, но нямаме нужда от такава.

Ако имаме нужда от помощ, ще ви помоля. Все още не знам как и къде ще погребем нашето момиче.

Никога не съм искала да бъда популярна. Профилите ми във Facebook и Instagram все още са затворени. Не съм сигурна дали съм готова да ги отворя отново.

Живеехме нашия си, сравнително спокоен живот. И въпреки всички трудности, всичко беше наред. Но животът реши друго.

Друг често задаван въпрос на лични съобщения е: „Как си?"

Ще бъда честна – ужасно съм. Боли. Много боли. Периодично ме връхлита вълна от страх, гняв, ярост и безсилие.

Това не трябваше да се случва!

Преместихме се заради нашите пет деца, две от които са Кнопа и котка. Мислехме, че ги отвеждаме на безопасно място. Но колко жестоко съм се излъгала...

#Кнопа е моето дете! Нашето мило момиче, нашето слънчице, нашето съкровище. Толкова добра и нежна!

Все още помня и усещам аромата ѝ. Все още чувам гласа ѝ.

Прости ми, момичето ми, че не успях да те спася! Чувствам се ужасно виновна!

Твоето място е тук, на топлото ти легълце върху дивана! Между другото, легълцето ти си е там, купичката ти е на обичайното място, а гащеризончето ти виси до входната врата и чака следващата ни разходка.

То все още мирише на теб. Няма да го изпера. Не искам да изгубя аромата ти...

Но един и.зк е решил, че има право да бъде господар на чуждите съдби. Пъл мр@сник! Избяга като последна страхливка. Съжали собствената си кожа?!

#йорданатанасов, ти дори не заслужаваш името ти да бъде написано с главна буква. Дори не посмя да вдигнеш очи към камерата!

Прегледах записите от друга камера, направени час след убийството. Тогава дотичах и разбрах, че Кнопа е починала.

Честно казано, не помня почти нищо от случилото се.

Последното, което помня, са думите на съпруга ми: „Само не се притеснявай."

Обикновено тези думи не предвещават нищо добро...

А след това всичко е като в мъгла.

Сега ви моля за друг вид помощ.

Искам да проследя маршрута му до момента, в който напуска района. Искам да видя какво е правил и как се е държал.

Моля, пишете ми на лични съобщения, ако имате достъп до камерите на следните адреси:

- "Генерал Иван Колев" – 33, 33А, 33Б, 33В

- "Ивайло Петров" – 2, 4, 4А, 4Б

- Orchid Residence, проф. "Йосиф Фаденхехт" № 7

- Сградите на ул. „Рангел Вълчанов"

Благодаря ви още веднъж за вниманието, подкрепата и разбирането!

От цялото си сърце ви благодаря!

От 2 до 8 години затвор грозят Йордан Атанасов, убил с ритник кучето Кнопа вечерта на 1 ноември. Той бе обвинен, че е причинил смъртта на животното с ритник на публично място, съобщиха от Софийската районна прокуратура. Оттам посочиха, че Атанасов е проявил особена жестокост към животното.

Случаят бе заснет на видео и предизвика масово недоволство, както и протест пред дома на мъжа. Той се бе укрил, а от СДВР го задържаха. Съдът го определи като жесток, безскрупулен и агресивен и го остави в ареста.

Попфолк иконата Азис и още стотици протестираха и пред Народното събрание срещу насилието на животни. Поводът бе убийството на йоркито.

Около 700 души се събраха в центъра на София с искания за справедливост при престъпленията срещу животни. Столичани масово излязоха на протеста заедно със своите кучета. Сред тях бяха и собствениците на убитата Кнопа.

Протестиращите носеха плакати с надписи "Защити тези, които не могат да се защитят", "Искаме справедливост", "Жестокостта не е геройство, тя е позор!".

Азис държа реч на трибуната и призова за справедливи наказания срещу насилниците на животни.