Росен Йорданов: Създаде се фалшива представа, че Гюров има шанс да спечели изборите

Победата на Илияна Йотова на президентските избори и реакциите след втория тур показват процеси, които не могат да бъдат обяснени единствено с работата на предизборните щабове и партийните стратегии. Това коментира психологът Росен Йорданов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.

По думите му кампанията в социалните мрежи и посланията на политическите формации не са оказали решаващо влияние върху крайния резултат. Според него зад видимата предизборна активност са се развили други процеси, които не са получили достатъчно внимание в политическите анализи.

„За мен беше особено интересно да наблюдавам реакциите след втория тур, особено на някои от политическите представители, очевидно подкрепящи Андрей Гюров. Струва ми се, че под повърхността на аудио- и видеоматериалите, които вървяха по различните социални платформи, всъщност се случи нещо различно", коментира Йорданов.

Според психолога една от основните особености на кампанията е била създадената представа, че Андрей Гюров има реален шанс да спечели изборите.

„Създаде се една фалшива представа, че г-н Гюров има шанс да спечели. Не мисля, че подкрепата от другите партии се е увеличила драматично. Според мен при г-н Гюров се получи една емулсия – онова, което е било нехомогенно, си остана такова", посочи психологът.

Йорданов смята, че част от избирателите на ГЕРБ са подкрепили Гюров по идеологически причини, повлияни от събитията и позициите на Илияна Йотова по теми, свързани с Русия.

„Тази избирателна подкрепа видях как се опитаха да я калкулират като хомогенна подкрепа за Гюров, но това не беше така. Голяма част от отишлите да упражнят правото си на глас отидоха да гласуват срещу него", заяви Йорданов.

Психологът коментира и телевизионния дебат между двамата кандидати. Той обърна внимание на поведението им и на разпределението на времето за отговори.

„Аз гледах дебата и имам чувството, че имаше нещо много странно в него. От едната страна на Гюров все му идваше повече времето, водещата беше страшно изнервена, а на госпожа Йотова не ѝ стигаше времето",сподели Йорданов.

Той описа атмосферата в студиото като необичайна и сравни поведението на участниците с разговор между хора, които предварително са се разбрали за нещо, но единият не е спазил обещанието си.