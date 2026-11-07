Асен Василев: Проектобюджетът за 2027 г. залага трайно обедняване

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев направи анализ на страницата си във Фейсбук на плюсове и минуси в представения в петък проект на бюджет за 2027 г. от управляващите.

Проектът на Закон за държавния бюджет на България за 2027 година беше представен преди ден в Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

Василев отчита доброто в проекта на бюджет. Явно управляващите са се вслушали в нашите критики и предложения за бюджет 2026 и в бюджет 2027 увеличението на задълженията (максимален осигурителен доход, минимален осигурителен доход и т.н.) върви с увеличение на правата: увеличени са голяма част от социалните плащания, от юли 2027 г. се увеличава максималната пенсия, увеличени са минималните и максималните обезщетения за безработица и най-вече данъчните облекчения за работещи родители, посочва той.

И допълва, че по този начин някои увеличения могат да бъдат приети от хората - като липса на адекватно отношение, и два пример с увеличението на ученическите стипендии с четири евро на месец или увеличението на детските с 4,43 евро на месец. В отделно издание на "Перо по перо" ще вляза в детайли какви бяха нашите предложения в бюджет 2026 и каква философия стоеше зад тях, отбелязва Василев, който е и бивш финансов министър.

Прогнозите, че инфлацията през 2027 г. ще бъде 4%, а дефлаторът - 5,7%, са фантастика, която няма нищо общо с реалността. Инфлацията (и дефлаторът) най-вероятно пак ще се окажат два пъти по-високи от прогнозите на Министерството на финансите, добави Василев.

По думите му в бюджета няма адекватни мерки, свързани с овладяването на инфлацията в основата на производствения процес. Според него е ограничен ресурсът за таван на цената на електроенергията за бизнеса, няма компенсация за високата цена на дизела и на газа, няма компенсации за високите цени на торовете и няма никакъв антикризисен пакет или буфер.

Лидерът на ПП посочва, че има срив на инвестициите. Правителството предвижда, че бизнесът ще инвестира 3 милиарда евро повече през 2027 г., отколкото през 2026 г., и отчасти ще компенсира спада в публичните инвестиции. Това не е невъзможно, но е малко вероятно на фона на данък свръхпечалба, ограничените компенсации за цената на електроенергията, високите цени на газ и дизел, коментира той и подчерта, че макрорамката в частта за инвестициите е объркана и там спадът ще бъде поне 4 милиарда евро, а не 1 милиард.

Обедняване и свиване на потреблението е един от най-големите проблеми на Бюджет 2027, смята Василев. Минималната работна заплата е 660 евро. Ако беше изчислена по старата формула, щеше да е 690 евро - това не само удря потреблението в най-бедния сегмент, но и отново започва да отваря ножицата на неравенството, заяви той. Минималната пенсия ще стане 374 евро, а линията на бедност е 443 евро. Вече не само пенсионерите на минимална пенсия, а и нови 500 000 пенсионери ще получават пенсия под линията на бедност - това означава над 1,2 милиона пенсионери да са под линията на бедност и в края на месеца да не им достигат около 70 евро, за да си покрият битовите сметки и да си купят лекарства и хляб, добави още Василев.

Освен че удря доходите и не предвижда никакви мерки относно увеличените разходи на бизнеса, правителството е предвидило и набор от повече и по-разнообразни данъци, които допълнително ще свият потреблението и инвестициите, каза той. Единствените предвидени облекчения са увеличение на прага на ДДС до 70 000 евро и вече коментираното увеличение на данъчното облекчение за деца, отбеляза Василев.

Той подчерта, че в бюджета няма предвиден антикризисен пакет под никаква форма.

"Г-н Радев си позволи метафората, че бюджетът бил като камион без спирачки, аз ще си позволя друга метафора - бюджетът е като небостъргач, построен върху основи на едноетажна къща", заявява Василев.

Според Василев "грешките изискват изцяло ново, реалистично планиране и/или преосмисляне на основополагащите политики: доходи, данъци и инвестиции".