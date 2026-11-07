Военният министър Стоянов: 245 млн. евро ни върна Европа за дадената помощ на Украйна

Общо 245 231 834 евро са възстановени за предоставената от Министерството на отбраната военна и военно-техническа помощ за Украйна за периода 2022 г. - октомври 2026 г. Това се посочва в отговор на министъра на отбраната Димитър Стоянов на въпроси на депутата от "Демократична България" Ивайло Мирчев. Отговорите са публикувани на сайта на парламента.

По линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира – ЕИПМ (European Peace Facility – EPF) са получени 5 111 833,89 евро, а по линия на сключени споразумения със съюзни държави - 240 120 000 евро.

За 2024 г. са получени 29 400 000 евро и са разходвани за капиталови разходи по Инвестиционната програма за национални проекти, за 2025 г. са получени 178 220 000,20 евро, от които 122 008 648,52 евро са назначени за разходване в рамките на бюджета на МО по Програмата за приоритетни стратегически инвестиционни проекти с национално финансиране за периода 2025–2028 г., а 56 211 351,68 евро са преведени в републиканския бюджет за съответната 2025 г. За 2026 г. са получени 32 500 000 евро, централизирани в републиканския бюджет, които до момента по бюджета на МО не са осигурявани за извършване на разходи, посочва министърът в своя отговор.

Средствата по линия на ЕИПМ – EPF в размер на над 5 млн. евро са приспаднати от дължимите вноски на МО към ЕС за съответните години.

Министърът посочва, че 11 пакета, съдържащи боеприпаси и въоръжение, са изпратени в подкрепа на Украйна в периода от 2022 г. до октомври 2026 г. Стойността им е близо 340 млн. евро.

Димитър Стоянов обяснява още, че България не е получила възстановяване на средства за бронираната транспортна техника, предоставена на Украйна от МВР. Въпреки че министерството е подготвило и изпратило необходимите документи за компенсация, но е получен отговор, че разходите не подлежат на възстановяване.

Правителството обяви в началото на юни, че България няма да изпраща повече оръжия на Украйна, пише БТА.