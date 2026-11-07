Протестите в Павликени ескалират - легнаха на релсите заради новото разписание на БДЖ

Жители на Павликени отново излязоха на протест на жп гарата в града. Причината - новото разписание на БДЖ от 12 декември, в което е заложено 6 нови експресни влака по линията София - Варна да не спират в населеното място, съобщи Нова телевизия.

В знак на недоволство част от протестиращите легнаха на жп линията и се заканиха следващата седмица отново да излязат на протестни действия, които нямало да бъдат мирни, както сега.

Това е втори пореден протест на гарата в Павликени срещу решението на "Пътнически превози" да пусне нови 6 експресни влака по линията София - Варна - София и София- Бургас - София, които обаче няма да спират на Павликени.

На 21 октомври десетки жители на Павликени пак се събраха на протест на жп гарата в града. Петиция с 1600 подписа внесоха пред БДЖ хората с настояване за промяна на новото разписание. От БДЖ обаче отговориха, че не могат да удовлетворят исканията.

"Ние настояваме експресните влакове да преминават през гара Павликени, тъй като нашата гара е с над 126-годишна история, тя е изградена с дарение от нашия съгражданин Атанас Хаджиславчев, който е отстъпил част от земята си. Ние сме категорични – няма да отстъпим от "привилегията" да имаме влакове", категоричен бе тогава Станислав Георгиев, един от организаторите на протестите.

В официална позиция, изпратена до община Павликени, от БДЖ обясниха промяната с ниския пътникопоток от жп гара Павликени.

Хората разказват, че са ощетени жителите на три града – Павликени, Сухиндол и Бяла черква, както и на десетки села.

"Павликени е жив град и ние го доказваме. Аз съм шофьор, но предпочитам да пътувам с влак на дълги разстояния – не само заради цените, а и заради спокойствието, заради екологичните му предимства. Още повече целият свят говори за насърчаване на зелените политики. Как ние ще възпитаме и ще насърчим хорат да използват най-екологичния транспорт, когато няма удобни влакове", посочи заместник-кметът Албена Петрова.

Кметът Емануил Манолов каза, че разчита на разбиране от страна на БДЖ и Министерството на транспорта, защото пътникопотокът от Павликени никак не е малък.

"Павликени е град, защото има ЖП гара, а има гара, защото тук минава линията София-Варна. А тя е изградена тук, защото още през 1899 г. благодетелят на града Атанас Хаджиславчев дарява 700 дка собствена земя, за държавните железници. Аз не приемам мотивите, че се търси ефект на експресност, тъй като тя се ползва основно от хора, които се качват от вътрешността и пътуват до крайната дестинация", заяви кметът.

Хората от Павликени казват, че протестите ще продължат и са готови да блокират и жп линията, ако исканията им не бъдат изпълнени.