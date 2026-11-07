Теменужка Петкова: Виждам самолет без пилот и увеличение на данъците

Бюджетът за 2027 г. не решава нито един от проблемите пред обществото, няма визия и перспектива, а предвижда висока инфлация, по-висок дефицит и увеличение на данъците. Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов" по Нова нюз бившият финансов министър в кабинета "Желязков" Теменужка Петкова, коментирайки проекта на държавния бюджет.

По думите ѝ, ако премиерът Румен Радев определя бюджета като „камион без спирачки", тя би го сравнила със „самолет, в който няма пилот". Петкова критикува заложения дефицит от 4,2% от БВП и прогнозата за инфлация от 4%. Според нея увеличаването на максималния осигурителен доход представлява скрита форма на повишаване на осигурителните вноски.

Тя обвини управляващите, че са увеличили разходите с близо 2,8 млрд. евро и са допринесли за представянето на дефицита като 5,7% от БВП. Бившият финансов министър оспори и начина, по който е отчетено бюджетното салдо за 2025 г., като заяви, че България е станала за смях пред Европейския съюз заради поисканата ревизия на бюджетния дефицит.

Петкова коментира и докладите на Сметната палата, свързани с разходите на Агенция „Пътна инфраструктура". Според нея твърденията за неразплатени задължения и фактури в чекмеджета не отговарят на истината. „Няма нито една фактура, която да е издадена и да не е платена", категорична е тя.

По думите ѝ в доклада на Сметната палата се споменават 1077 сертификата, които не са приети и утвърдени от Управителния съвет на АПИ. Според Петкова това означава, че съответната работа не е приета и няма основание разходите да бъдат отчетени за 2025 г. Тя постави под съмнение и начина, по който е възложена проверката на АПИ, като заяви, че в мотивите предварително е било указано какво трябва да установят одиторите. Петкова допълни, че експерти от Министерството на финансите са поддържали комуникация с АПИ по темата, но отказа да посочи конкретни имена.