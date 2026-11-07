Владислав Панев, ДСБ: Това е страхлив бюджет, няма сериозни реформи

Това е един страхлив бюджет. Аз го определих като страхлив, защото когато имаш пълно мнозинство в Народното събрание за първи път от 1997 г. насам, от времето на Иван Костов, това предполага да бъдеш по-смел в реформите.

Това заяви депутатът от ДСБ Владислав Панев в „Говори сега" по БНТ, коментирайки представения от премиера и финансовия министър проектобюджет.

По думите му българската икономика има нужда от сериозни реформи, а натрупването на дефицити през последните години и бързото нарастване на заплатите и инфлацията налагат по-бърза бюджетна консолидация. Панев изрази притеснение и от международната икономическа обстановка, като посочи нестабилността на цените на горивата, природния газ, торовете и земеделските продукти, както и рисковете за българската икономика заради напрежението в Черно море.

„Кабинетът не консолидира бюджета достатъчно бързо. Дефицит от 2% на начислена основа не е голямо постижение. Трябва да се действа доста по-смело", добави Панев.

Според депутата основният проблем на бюджета са бързо растящите държавни разходи, особено тези за администрацията. Той посочи, че съществуват около 5000 незаети щатни бройки в държавната администрация, които според него трябва да бъдат преразгледани. Панев настоя и за по-строг контрол върху разходите за държавни автомобили и други административни нужди.

„Когато става въпрос за свиване на държавните разходи по отношение на администрацията, на автомобилите и на други пера, ние бихме подкрепили такива мерки. Бюджетът трябва да се консолидира, защото евентуална криза чука на вратата, а ние не влизаме подготвени за нея", заяви той.

Владислав Панев критикува и липсата на конкретни действия по отношение на приватизацията и листването на държавни компании на Българската фондова борса. Той припомни, че в програмата на правителството е предвидено през следващата година да бъдат предложени пакети от държавни дружества на борсата, но в бюджетната прогноза не са заложени съответните приходи. Според него моментът е подходящ за подобна стъпка заради силното представяне на българския капиталов пазар.

Той уточни, че основната цел не е просто да се съберат средства за бюджета, а да се подобри управлението на държавните дружества: „Когато имаш 10-20% частни акционери, тези компании се управляват много по-добре – като мениджърски дружества, а не като ведомства. Ако видим само Румъния, там абсолютно всички компании са на фондовата борса. И техния АЕЦ, и техните ВЕЦ-ове, техния „Булгаргаз".

По думите му подобни действия биха могли да донесат еднократни приходи от над 1 млрд. евро и да подобрят управлението на държавните предприятия. Панев определи като положителна амбицията на правителството за преглед на системата на ТЕЛК и разходите за социални асистенти. Той обаче изрази съмнение дали заложеното намаление на разходите от около 200 млн. евро ще бъде постигнато:: „Едно от добрите неща в бюджета е амбицията по отношение на прегледа на ТЕЛК и на социалните асистенти, където разходите скочиха пет-шест пъти през последните години. Дано мерките действително донесат заложеното намаление на разходите."

Депутатът подчерта, че ДСБ е готова да подкрепи разумни предложения на управляващите, когато те водят до реални реформи и ограничаване на публичните разходи. Според Панев бюджетът е изготвен при очакван икономически растеж от 2,5%, но подобна прогноза може да се окаже прекалено оптимистична при влошаване на международната обстановка. Той обърна специално внимание на нарастващите разходи за обслужване на държавния дълг: „Планът на правителството е за четири години разходите ни за лихви да нараснат три пъти – от 700 млн. евро до 2,1-2,2 млрд. евро през 2029 г. Така че ние въобще не сме подготвени за криза."

По думите му България вече не може да разчита на условията отпреди десетилетие, когато международните лихви бяха отрицателни. Депутатът от ДСБ изрази несъгласие с част от критиките на Асен Василев към бюджета, особено по отношение на увеличението на заплатите в държавния сектор. Според него предвиденото увеличение от 5% за повечето служители и 7,5% за учителите не е недостатъчно, както смята бившият финансов министър.

„Темповете на ръст на заплатите в държавната администрация трябва да бъдат по-ниски от темпа на нарастване на бюджетните приходи. Точно това е консолидацията на бюджета. И точно това би означавало бюджетът да не бъде проинфлационен. Защото ако приходите растат прекалено бързо това още повече помпа цените", заяви Панев.

По думите му от началото на 2023 г. износът и индустриалното производство в България стагнират, което е сериозен проблем: „Когато вдигаш заплатите в администрацията и държавния сектор, а в същото време увеличаваш данъците и осигурителните прагове за частния бизнес, не стимулираш икономическия растеж и производителността на труда."

Панев уточни, че подкрепя увеличението на пенсиите, тъй като те дълго време са изоставали спрямо доходите в страната, но смята, че разходите за държавната администрация са достигнали прекомерни нива.